США и Украина договорились начать работу над зоной свободной торговли — Шмыгаль

О прогрессе по соглашению по экономическому партнерству между Украиной и США станет известно уже в субботу, 26 апреля.

Кроме того, Киев и Вашингтон хотят заключить соглашение о зоне свободной торговли.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скотом Бессентом в Вашингтоне.

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Переговоры между США и Украиной о партнерстве

Премьер поблагодарил народ США за “чрезвычайную и всестороннюю поддержку” во время полномасштабного вторжения России. Отдельно Шмыгаль поблагодарил президента Дональда Трампа за “подписание указа, которым он еще на один год продлил санкции против России”, а также за продление на год запрета на вход в американские порты судов, принадлежащих РФ или имеющих связи с Россией.

— Необходимо усиливать санкционное давление на агрессора, чтобы принудить его к миру. В частности, обсудили усиление санкций в отношении энергетического сектора РФ в связи с оккупацией Запорожской АЭС, — добавил Шмыгаль.

Глава украинского правительства сообщил, что вместе с министром финансов США были подняты вопросы финансовой помощи на следующий год.

— Подчеркнул, что правительство Украины без сомнения поддерживает заключение соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создание инвестиционного фонда восстановления. Наши переговорные команды продолжают активную работу, как и предусмотрено подписанным меморандумом. Переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля этого года, — сообщил он.

Премьер Шмыгаль добавил, что стороны также обсудили важные политические моменты будущего документа о редкоземельных металлах. В разговоре он также подчеркнул, что соглашение, согласно украинскому законодательству, должно быть обязательно ратифицировано в Верховной Раде.

— Договорились начать работу над зоной свободной торговли между Украиной и США. Ценим конструктивный тон переговоров между нашими техническими командами и рассчитываем на дальнейший плодотворный диалог ради благосостояния украинского и американского народов, — резюмировал глава правительства.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что две юридические команды из компаний США работают над текстом соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами.

Фото: Денис Шмигаль

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