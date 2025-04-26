Зеленский и Трамп провели “очень продуктивную” встречу

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп встретились перед похоронами Папы Франциска и договорились провести еще одну встречу после прощальной церемонии.

Об этом сообщили в Белом доме и детали привели Sky News.

Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане

Как заявили в Белом доме, Трамп и Зеленский провели “очень продуктивную” встречу в Ватикане в частном формате.

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Представитель президента Украины Сергей Никифоров также подтвердил разговор двух лидеров.

По словам источников Sky News, стороны также договорились провести еще одну встречу после прощальной церемонии.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией “очень близко”.

Примечательно, что это стало первой встречей двух лидеров после перепалки между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом в феврале в Белом доме.

Трамп и Зеленский появились на похоронную церемонию с другими лидерами на площади Святого Петра сразу в начале.

Кстати, на кадрах, которые распространяют в сети, Зеленский и Трамп стоят недалеко друг от друга во время литургии.

В то же время, согласно другим фото, Зеленский и Трамп имели частную встречу, как сообщил советник руководителя Офиса президента Украины, Сергей Лещенко, в течение 15 мин. На фото не видно советников или других лиц, приближенных к президентам.

Вместе с тем на кадрах можно увидеть президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера.

Впоследствии президент Украины прокомментировал разговор с президентом США:

— Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп — написал глава государства.

Фото: Андрій Єрмак

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