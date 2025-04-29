Наказание за военные преступления против детей: в Раде рассмотрят законопроект

29 апреля Верховная Рада Украины рассмотрит в первом чтении законопроект 12170, призванный регулировать уголовные наказания за совершение военных преступлений против детей.

Рассмотрение законопроекта 12170 в первом чтении: что известно

Зарегистрированный еще 31 октября 2024 года законопроект 12170 к первому чтению, которое запланировано на сегодня, успешно прошел обсуждение в профильном комитете.

Авторы документа предлагают дополнить ст. 438 Уголовного Кодекса Украины отдельными положениями о преступлениях депортации, незаконного перемещения, неоправданной задержки репатриации детей во время войны, вербовки и использования ребенка в военных целях.

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Одна из инициаторов законопроекта, вице-спикер и куратор парламентского трека президентской инициативы по возвращению депортированных украинских детей BringKidsBackUA, Елена Кондратюк, отмечает: предлагаемые изменения необходимы, ведь очень странным представляется тот факт, что Украина, которая обращается к своим международным партнерам с просьбой помочь вернуть украинских детей, не имеет соответствующих выделенных пунктов в своем внутреннем законодательстве.

– Наказание виновных за военные преступления против детей является одним из важнейших средств, которые сейчас есть в распоряжении Украины, чтобы предотвратить их повторение. Мы должны использовать этот инструмент на полную, – убеждена Елена Кондратюк.

Дополнение Уголовного кодекса отдельными положениями в отношении детей, считает инициатор законопроекта 12170, – это еще один путь, чтобы наказать не только тех, кто вывозит, похищает наших детей, но и тех, кто вопреки международным конвенциям не дает им вернуться домой (на юридическом языке это называется “неоправданная задержка репатриации”, – Ред.).

Законопроектом 12170 украинские депутаты также стремятся ввести уголовное наказание за вербовку детей.

– Мы видим, как часто Россия начала использовать наших детей для поджогов или подрывов авто, минирования, взрывов. Мы должны предотвращать такие случаи, – говорит вице-спикер.

Отметим, что, согласно официальным данным портала Дети войны, Россия депортировала, похитила или незаконно переместила 19 546 украинских детей.

Против перемещенных детей РФ совершает преступления индоктринации (то есть лишает их национальной идентичности) и милитаризации (то есть прибегает к милитаристскому воспитанию).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 161-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Верховная Рада

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