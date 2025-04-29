Улітку РФ хоче примусово вивезти та депортувати тисячі українських дітей – ISW

Улітку 2025 року Росія готується наростити масштаби примусового вивезення та депортації українських дітей.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

ISW – про примусове вивезення та депортацію українських дітей

Американські аналітики ще раніше припускали, що росіяни у 2025 році мають намір депортувати 2 тис. українських підлітків, прикриваючись програмою Університетські зміни.

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Тепер експерти Інституту вивчення війни не змогли оминути увагою прагнення окупантів “оздоровити” українських дітей у “літніх таборах”.

Так, 27 квітня перший заступник міністра освіти Росії Олександр Бугайов заявив, що близько 53 тис. українських дітей “проведуть літні канікули” в дитячих таборах на тимчасово окупованій території України та в Росії.

А тиждень тому так званий глава “ДНР” Денис Пушилін анонсував відправлення 2,5 тис. дітей до таборів:

Артек та Алые Паруса (у тимчасово окупованому Криму);

Червона гвоздика (на поки захопленій території Запорізької області);

Орляк та Зміна (у Краснодарському краї РФ).

Також, за словами Пушиліна, на території різних регіонів РФ “відпочиватимуть” (імовірно, ідеться про перебування в різних літніх таборах) 13 тис. дітей.

Американські аналітики певні: до цих літніх таборів російська окупаційна влада як примусово вивозить, так і депортує українських дітей, що сягає рівня порушення міжнародного права.

Слід зауважити, що міжнародне право помітно розрізняє поняття “примусова депортація” та “депортація”.

Так, перше поняття охоплює випадки примусового переміщення людей окупаційною владою в межах міжнародно визнаних національних кордонів (тобто в межах міжнародно визнаної території України).

Друге поняття охоплює примусове вивезення людей за межі національних кордонів.

Такі літні табори чи то в окупованій Україні, чи то в Росії, продовжують в ISW, є таборами перевиховання.

– Завданням таких “таборів” є індоктринація українських дітей (тобто позбавлення їх національної ідентичності) шляхом академічного навчання, військової підготовки та “військово-патріотичного” виховання, – зауважують аналітики.

Російська окупаційна влада, переконані експерти, не лише нарощує масштаби цих депортацій, а й так втілює в життя довгострокову стратегію позбавлення українських дітей їхньої національної ідентичності та русифікації окупованої території України.

– Ці зусилля узгоджуються з ширшою кампанією Кремля щодо знищення української ідентичності шляхом асиміляції наступного покоління українців, спотворення української історичної пам’яті, “стирання” української мови, а також привчання дітей до лояльності до російської держави, – підсумували в ISW.

Слід зауважити, що, згідно з офіційними даними порталу Діти війни, Росія депортувала, викрала або незаконно перемістила 19 546 українських дітей.

До слова, на сьогодні, 29 квітня, у Верховній Раді України запланований розгляд у першому читанні законопроєкту № 12170, що покликаний регулювати кримінальні покарання за вчинення воєнних злочинів проти дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 161-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ISW

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