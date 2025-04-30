Зеленский заявил о подготовке к международным переговорам: безопасность — главный приоритет

Президент Владимир Зеленский рассказал, что сейчас идет активная техническая и дипломатическая подготовка к предстоящим встречам и переговорам. Безопасность остается главным приоритетом для Украины.

Разговоры с министрами Люксембурга

Сегодня у президента был разговор с главой МИД и министром обороны Люксембурга. Основное внимание было уделено взаимодействию Украины с Европой, в частности в вопросе поддержки, а также необходимости прекращения огня.

— Нужно прекратить удары, прекратить убийства и после этого искать решение за столом переговоров. Мы готовы к любому формату разговора. Россия должна прекратить удары и войну, — подчеркнул президент.

Зеленский поздравил Карни с победой

Президент также провел разговор с новым премьер-министром Канады Марком Карни, партия которого победила на парламентских выборах.

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Зеленский поздравил главу правительства Канады с победой и выразил уверенность в дальнейшем укреплении украинско-канадских отношений.

Сейчас Канада председательствует в Группе семи, и стороны обсудили взаимодействие Украины с G7. Президент поблагодарил за готовность Канады сотрудничать с Украиной на этой площадке и за всестороннюю поддержку со стороны канадского народа и правительства.

В разговоре с премьером также затрагивалась тема санкционной политики: стороны согласились, что сильные санкции против России должны сохраняться.

Также речь шла об усилении системы противовоздушной обороны Украины, дипломатической активности и взаимодействии с ключевыми международными партнерами. Президент Украины пригласил Марка Карни посетить Киев.

— Не сомневаюсь, что лидерство Канады в защите международного права будет и в дальнейшем ощущаться, — подчеркнул Зеленский.

Доклады Сырского и Буданова

Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова о потенциальных действиях врага и возможных угрозах.

Президент также ознакомился с докладом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он рассказал о ситуации на всех фронтовых направлениях и о будущих планах и действиях Вооруженных сил.

Зеленский поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды.

Президент поблагодарил всех, кто защищает страну и работает ради ее будущего.

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