Зеленский заявил о подготовке к международным переговорам: безопасность — главный приоритет
Президент Владимир Зеленский рассказал, что сейчас идет активная техническая и дипломатическая подготовка к предстоящим встречам и переговорам. Безопасность остается главным приоритетом для Украины.
Разговоры с министрами Люксембурга
Сегодня у президента был разговор с главой МИД и министром обороны Люксембурга. Основное внимание было уделено взаимодействию Украины с Европой, в частности в вопросе поддержки, а также необходимости прекращения огня.
— Нужно прекратить удары, прекратить убийства и после этого искать решение за столом переговоров. Мы готовы к любому формату разговора. Россия должна прекратить удары и войну, — подчеркнул президент.
Зеленский поздравил Карни с победой
Президент также провел разговор с новым премьер-министром Канады Марком Карни, партия которого победила на парламентских выборах.
Зеленский поздравил главу правительства Канады с победой и выразил уверенность в дальнейшем укреплении украинско-канадских отношений.
Сейчас Канада председательствует в Группе семи, и стороны обсудили взаимодействие Украины с G7. Президент поблагодарил за готовность Канады сотрудничать с Украиной на этой площадке и за всестороннюю поддержку со стороны канадского народа и правительства.
В разговоре с премьером также затрагивалась тема санкционной политики: стороны согласились, что сильные санкции против России должны сохраняться.
Также речь шла об усилении системы противовоздушной обороны Украины, дипломатической активности и взаимодействии с ключевыми международными партнерами. Президент Украины пригласил Марка Карни посетить Киев.
— Не сомневаюсь, что лидерство Канады в защите международного права будет и в дальнейшем ощущаться, — подчеркнул Зеленский.
Доклады Сырского и Буданова
Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова о потенциальных действиях врага и возможных угрозах.
Президент также ознакомился с докладом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он рассказал о ситуации на всех фронтовых направлениях и о будущих планах и действиях Вооруженных сил.
Зеленский поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды.
Президент поблагодарил всех, кто защищает страну и работает ради ее будущего.