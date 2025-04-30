Зеленський заявив про підготовку до міжнародних перемовин: безпека – головний пріоритет

Президент Володимир Зеленський розповів, що нині триває активна технічна та дипломатична підготовка до майбутніх зустрічей і переговорів. Безпека лишається головним пріоритетом для України.

Розмови з урядовцями Люксембургу

Сьогодні президент мав розмову з головою МЗС та міністром оборони Люксембургу. Основна увага була приділена взаємодії України з Європою, зокрема в питанні підтримки, а також необхідності припинення вогню.

– Потрібно припинити удари, припинити вбивства і після цього шукати рішення за столом переговорів. Ми готові до будь-якого формату розмови. Росія має припинити удари та війну, – наголосив президент.

Зеленський привітав Карні з перемогою

Президент також провів розмову з новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні, партія якого перемогла на парламентських виборах.

Зараз дивляться

Глава держави привітав очільника уряду Канади з перемогою та висловив упевненість у подальшому зміцненні українсько-канадських відносин.

Зараз Канада головує у Групі семи, і сторони обговорили взаємодію України з G7. Президент подякував за готовність Канади співпрацювати з Україною на цьому майданчику та за всебічну підтримку з боку канадського народу й уряду.

У розмові з прем’єром також порушувалася тема санкційної політики: сторони погодилися, що сильні санкції проти Росії мають зберігатися.

Також ішлося про посилення системи протиповітряної оборони України, дипломатичну активність та взаємодію з ключовими міжнародними партнерами. Президент України запросив Марка Карні відвідати Київ.

– Не сумніваюсь, що лідерство Канади в захисті міжнародного права буде й надалі відчуватись, – наголосив Зеленський.

Доповіді Сирського та Буданова

Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова щодо потенційних дій ворога та можливих загроз.

Президент також ознайомився із доповіддю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він розповів про ситуацію на всіх фронтових напрямках та про майбутні плани та дії Збройних сил.

Зеленський привітав українських прикордонників з професійним святом, подякував їм за службу та вручив державні нагороди.

Президент подякував усім, хто захищає країну та працює заради її майбутнього.

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