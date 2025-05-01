Украина сохраняет свой суверенитет по соглашению о недрах – Качка

Подписанное Украиной и Соединенными Штатами Америки соглашение о недрах является наиболее взаимовыгодным и правильным вариантом документа.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

Качка – о подписанном соглашении о полезных ископаемых

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США, отмечает Тарас Качка, – очень креативное и уникальное, аналогов которому в мире нет.

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Также, продолжает заместитель министра экономики, соглашение о недрах является достаточно лаконичным: состоит из преамбулы и 12 разделов.

В преамбуле четко охарактеризованы отношения Украины и США.

Кроме того, там зафиксировано, что Украина сохраняет свой суверенитет на полезные ископаемые и никто на этот суверенитет не посягает.

– Все гарантии суверенитета на полезные ископаемые поддерживаются на всей территории Украины. Это опять же указывает на веру США в территориальную целостность Украины, – отмечает Тарас Качка.

При проработке соглашения о недрах, отмечает Тарас Качка, не было значительной борьбы за украинские полезные ископаемые, ведь США с большим уважением относятся к конституционным параметрам Украины.

В основе соглашения о недрах – создание Инвестиционного фонда восстановления, в который будут делать взносы обе стороны.

– Этот фонд предоставит возможность американскому народу заработать на инвестициях в Украину. И мы будем очень рады, если американский народ, помогая Украине защищаться от врага, сможет заработать в Украине, а у украинского народа будет оборона, инвестиции в украинскую экономику и восстановление. Именно такая модель предполагается, – объяснил Тарас Качка.

Это означает, что американские партнеры будут инвестировать в компании, добывающие полезные ископаемые в том объеме и в тех местах, как решит правительство Украины.

Украинская сторона ожидает, что вкладом США в фонд будут деньги и новая военная помощь.

– С украинской стороны также могут быть деньги, но в любом случае это будет 50% от будущей ренты, от будущей добычи четко указанных в соглашении критических материалов, а также будущей добычи нефти и газа.

Нынешние рентные платежи, которые поступают в бюджет Украины, сохраняются за Украиной и будут такими, – отмечает Тарас Качка.

Это финансовое соглашение, уверен заместитель министра экономики, является очень четким сигналом России.

– Это сигнал, что можно как угодно пытаться манипулировать нами, Соединенными Штатами Америки или Европейским Союзом, но общность наших интересов – превыше всего. Это соглашение свидетельствует об общем взгляде на экономическое будущее между Украиной и Соединенными Штатами Америки, – говорит Тарас Качка.

Соглашение о полезных ископаемых подписано: что будет дальше

После подписания соглашения о полезных ископаемых его нужно ратифицировать в парламенте.

– В соглашении четко указано, что оно нуждается в согласии Верховной Рады. Поэтому, очевидно, что мы начнем консультации с парламентом, будет максимально прозрачное представление, – отметил Тарас Качка.

После ратификации соглашения начнется создание самого Инвестиционного фонда между Development Finance Corporation и Украинским агентством по развитию частно-публичного партнерства, действующего в рамках Министерства экономики.

– Будут созданы все юридические рамки между этими двумя агентствами. А тогда начнется работа над осуществлением инвестиций, – подытожил Тарас Качка.

Напомним, что в ночь на 1 мая по киевскому времени Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых.

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