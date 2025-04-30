Украина и США подписали соглашение по полезным ископаемым — Свириденко

Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения по минералам с США.

— Как договорились президент Владимир Зеленский и президент Дональд Трамп, совместно с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина, — рассказала она.

Подписание соглашения между Украиной и США

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

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По его словам, в основе соглашения между Украиной и США заложены пять ключевых принципов.

Среди них — равноправие, ведь Инвестиционный фонд восстановления создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.

Согласно договору, Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.

Еще один из принципов — это новые инвестиции, а не долги. По словам премьер-министра, соглашение не предусматривает никаких долговых обязательств.

В документе говорится о гарантированных инвесторах и покупателях. Шмыгаль рассказал, что фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях “бери или плати”.

Кроме того, соглашение предусматривает согласованность с евроинтеграционным курсом. Документ не будет представлять преграды для получения Украиной членства в Европейском Союзе.

Как объяснил Шмыгаль, фонд будет наполняться взносами США и Украины. В то же время доходы фонда будут реинвестировать исключительно в Украину.

По словам премьер-министра, благодаря этому соглашению Украина сможет привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США.

Как объяснила Свириденко, соглашение соответствует Конституции Украины и не меняет евроинтеграционный курс.

— Документ согласуется с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины. Важно, что соглашение станет сигналом и для других мировых игроков, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно — на десятилетия, — заявила она.

Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они и дальше будут принадлежать Украине. Компании наподобие Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.

По словам министра экономики, фонд будет наполняться доходами исключительно с новых лицензий.

Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в фонд. В соглашении говорится о дальнейшем стратегическом сотрудничестве.

Для функционирования фонда предусмотрено лишь внесение изменений в Бюджетный кодекс. Само же соглашение должна ратифицировать Верховная Рада.

Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое будет помогать Украине привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих борьбу против России.

В то же время доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты, отметила Свириденко.

— Мы ожидаем, что первые 10 лет прибыли и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно, — утверждает она.

По словам Свириденко, это соглашение, в котором США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира и признают вклад, который Украина сделала в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала.

Она объяснила, что в этом соглашение США отмечают свою приверженность вопросам украинской безопасности, восстановления и реконструкции.

Соглашение о доступе к природным ресурсам

Как пишет Bloomberg, соглашение предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ.

— Это считается критически важным для укрепления доброй воли Трампа к Киеву, поскольку его администрация настаивает на прекращении войны, которая началась, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину более трех лет назад, — говорится в материале.

Соглашение предоставит США первоочередное право на получение прибыли, перечисленной в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном.

Согласно проекту документа, с которым ознакомилось Bloomberg, США согласились, что только будущая военная помощь, которую они могут предоставить Украине, будет учитываться при расчете их взноса в фонд.

В документе говорится об укреплении стратегического партнерства между сторонами для долгосрочной реконструкции и модернизации Украины в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России.

Вашингтон также признает намерение Украины избежать любого конфликта с планами по вступлению в Европейский Союз. Это долго считалось красной линией для Украины на переговорах.

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