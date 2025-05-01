Четкий сигнал России от США: Бессент о подписанном с Украиной соглашении об ископаемых

Подписанный договор между Украиной и США о создании совместного Инвестиционного фонда реконструкции является “историческим соглашением об экономическом партнерстве” между странами.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Минфин США.

Соглашение между Украиной и США: реакция Минфина США

— В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ США оказал обороне Украины после полномасштабного вторжения России, это экономическое партнерство позволяет нашим двум странам сотрудничать и инвестировать вместе, чтобы наши общие активы, таланты и возможности могли ускорить экономическое восстановление Украины, — отметил он.

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Бессент подчеркнул, что под руководством американского президента Дональда Трампа Минфин США и Международная финансовая корпорация развития США (DFC) будут “работать вместе с правительством Украины, чтобы завершить программное управление и продвигать это важное партнерство”.

– Благодаря неутомимым усилиям президента Трампа по обеспечению длительного мира, я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, которое основывает Инвестиционный фонд восстановления США и Украины, – рассказал Бессент.

Он вспомнил слова Трампа о преданности со стороны США содействию прекращению “этой жестокой и бессмысленной войны”.

– Это соглашение четко сигнализирует России о том, что администрация Трампа отдана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и преуспевающей Украине в долгосрочной перспективе. Президент Трамп предусмотрел это партнерство между американским и украинским народами, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон длительному миру и процветанию в Украине, — говорится в заявлении американского министра.

Кроме того, Бессент добавил “для ясности”, что ни государству, ни лицу, “которое финансирует или поставляет российскую военную машину — будет позволено извлечь выгоду от восстановления Украины”.

– И Соединенные Штаты, и правительство Украины надеются на скорейшее введение этого исторического экономического партнерства как для украинского, так и для американского народа, – подытожил глава Минфина США.

Реакция Госдепа США на подписание соглашения

Госсекретарь Марко Рубио назвал подписанное соглашение Украины и США “шагом к прекращению войны”.

– Благодаря лидерству президента Трампа сегодня США и Украина подписали Соглашение о Фонде инвестиций в реконструкцию – важную веху в нашем совместном процветании и шаг в прекращении этой войны, – написал он в соцсети Х.

Напомним, что в ночь на 1 мая Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам.

Фото: Юлия Свириденко

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