Справка об УБД и выписки из приказа: в Армия+ появилось пять новых рапортов
В мобильном приложении Армия+ появились пять новых рапортов, касающихся справок, выписок, отпуска, а также возвращения на службу из отпуска, командировки или лечения.
Новые рапорты в мобильном приложении Армия+
Как сообщает Министерство обороны Украины, все рапорты на получение тех или иных документов собраны в одном разделе. Они доступны в новой версии приложения, которую можно загрузить с App Store или Play Market.
Среди новых рапортов:
- получение справки об участии в боевых действиях;
- получение выписки из приказа;
- получение выписки из послужного списка;
- отпуск по уходу за ребенком (до трех лет);
- возвращение из отпуска, командировки или лечения.
В Министерстве обороны Украины отмечают, что рапорты подаются за несколько минут. Они созданы с четким алгоритмом подачи, а на каждом шагу есть подсказки, чтобы помочь военнослужащему отправить документ командиру без ошибок.
Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что ранее военнослужащие просили реализовать рапорты в приложении Армия+ на возвращение в часть после отпуска, командировки или лечения.
По ее словам, также добавлены рапорты на справки и выписки, благодаря которым можно получить социальные гарантии наподобие бесплатного проезда в транспорте или скидку на оплату коммунальных услуг.
В Минобороны напомнили, что рапорты в мобильном приложении Армия+ запустились в августе 2024 года. Сейчас в приложении доступен 31 тип рапортов.
За это время полностью обработано 430 тыс. рапортов, подсчитали в Минобороны Украины. Самые популярные — оздоровительные (31%), годовой отпуск (22%) и смена места службы (21,5%).