Довідка про УБД і витяги з наказу: в Армія+ з’явилося п’ять нових рапортів

У мобільному додатку Армія+ з’явилися п’ять нових рапортів, які стосуються довідок, витягів, відпустки, а також повернення на службу з відпустки, відрядження чи лікування.

Нові рапорти у мобільному додатку Армія+

Як повідомляє Міністерство оборони України, всі рапорти на отримання тих чи інших документів зібрані в одному розділі. Вони доступні у новій версії застосунку, яку можна завантажити з App Store чи Play Market.

Серед нових рапортів:

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отримання довідки про участь у бойових діях;

отримання витягу з наказу;

отримання витягу з послужного списку;

відпустка для догляду за дитиною (до трьох років);

повернення з відпустки, відрядження чи лікування.

У Міністерстві оборони України зазначають, що рапорти подаються за кілька хвилин. Вони створені з чітким алгоритмом подавання, а на кожному кроці є підказки, щоб допомогти військовослужбовцю надіслати документ командиру без помилок.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що раніше військовослужбовці просили реалізувати рапорти у додатку Армія+ на повернення в частину після відпустки, відрядження чи лікування.

За її словами, також додано рапорти на довідки та витяги, завдяки яким можна отримати соціальні гарантії на кшталт безоплатного проїзду в транспорті чи знижку на оплату комунальних послуг.

У Міноборони нагадали, що рапорти в мобільному додатку Армія+ запустилися в серпні 2024 року. Зараз у застосунку доступно 31 тип рапортів.

За цей час повністю опрацьовано 430 тис. рапортів, підрахували у Міноборони України. Найпопулярніші – оздоровлювальні (31%), річна відпустка (22%) та зміна місця служби (21,5%).

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