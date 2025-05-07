Электронное направление на ВВК можно сгенерировать без подписи руководителя ТЦК: Кабмин принял изменения

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление № 560, которые меняют алгоритм прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь электронное направление на ВВК можно будет сгенерировать без подписи руководителя ТЦК и СП.

Направление на ВВК без подписи руководителя ТЦК

Как сообщает Министерство обороны Украины, ранее электронные направления генерировались в мобильном приложении Резерв+, а затем накладывалась электронная подпись руководителя ТЦК и СП.

Однако после принятия изменений не нужно ждать, пока руководитель ТЦК наложит электронную подпись, если военнообязанный изъявил желание пройти ВВК.

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Как отметили в Минобороны Украины, благодаря этому решению удалось усилить защиту прав людей с инвалидностью во время взаимодействия с военно-врачебной комиссией.

— В частности, ТЦК запрещено направлять людей с инвалидностью на комиссию. Они могут пройти осмотр исключительно добровольно. Например, если имеют желание проходить службу по контракту, — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется перечень документов, подтверждающих право на отсрочку женщинам и мужчинам, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что это важные изменения, ведь люди смогут сэкономить свое время, а работники ТЦК — уменьшить количество административной работы.

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