Електронне направлення на ВЛК можна згенерувати без підпису керівника ТЦК: Кабмін ухвалив зміни

Кабінет міністрів України ухвалив зміни в постанову № 560, які змінюють алгоритм проходження військово-лікарської комісії. Тепер електронне направлення на ВЛК можна буде згенерувати без підпису керівника ТЦК і СП.

Направлення на ВЛК без підпису керівника ТЦК

Як повідомляє Міністерство оборони України, раніше електронні направлення генерувалися у мобільному застосунку Резерв+, а потім накладався електронний підпис керівника ТЦК і СП.

Проте після ухвалення змін не потрібно чекати, поки керівник ТЦК накладе електронний підпис, якщо військовозобов’язаний виявив бажання пройти ВЛК.

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Як зазначили у Міноборони України, завдяки цьому рішенню вдалося посилити захист прав людей з інвалідністю під час взаємодії з військово-лікарською комісією.

– Зокрема, ТЦК заборонено направляти людей з інвалідністю на комісію. Вони можуть пройти огляд винятково добровільно. Наприклад, якщо мають бажання проходити службу за контрактом, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, уточнюється перелік документів, що підтверджують право на відстрочку жінкам і чоловікам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко наголосила, що це важливі зміни, адже люди зможуть заощадити свій час, а працівники ТЦК – зменшити кількість адміністративної роботи.

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