В Украине вырастет стоимость контрактного обучения в государственных ЗВО — причина

В Украине может вырасти стоимость обучения по контракту в государственных учреждениях высшего образования на престижных специальностях. Она будет зависеть от индикативной себестоимости, то есть от стоимости обучения бюджетников.

Соответствующая норма предусмотрена постановлением Кабинета министров №417, которым утвержден перечень специальностей, для обучения которых в 2025 году будут установлены минимально возможные цены на контракт.

Рост стоимости контрактного обучения — для каких специальностей

В перечень таких специальностей включены:

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B1 Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство;

B2 Дизайн;

B11 Филология (все специализации, кроме украинского языка и литературы, языков и литератур коренных народов и национальных меньшинств Украины, классических языков и литератур, фольклористики, прикладной лингвистики);

C1 Экономика и международные экономические отношения (по специализациям);

C2 Политология;

C3 Международные отношения;

C4 Психология;

C5 Социология;

C6 География и региональные студии;

C7 Журналистика;

D1 Учет и налогообложение;

D2 Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок;

D3 Менеджмент;

D4 Публичное управление и администрирование; D4 Публичное управление и администрирование;

D5 Маркетинг;

D7 Торговля;

D8 Право;

D9 Международное право;

F1 Прикладная математика;

F2 Инженерия программного обеспечения;

F3 Компьютерные науки;

F5 Кибербезопасность и защита информации;

F6 Информационные системы и технологии;

F7 Компьютерная инженерия; F7 Компьютерная инженерия;

G17 Архитектура и градостроительство;

H6 Ветеринарная медицина;

I1 Стоматология;

I2 Медицина;

I3 Педиатрия;

I4 Медицинская психология;

I5 Медсестринство (по специализациям);

I6 Технологии медицинской диагностики и лечения (по специализациям);

I7 Терапия и реабилитация (по специализациям);

I8 Фармация (по специализациям);

I9 Общественное здоровье;

J2 Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг;

J3 Туризм и рекреация; J3 Туризм и рекреация;

J5 Морской и внутренний водный транспорт.

Согласно постановлению, размер платы для получения соответствующей степени высшего образования не может быть меньше размера платы за первый год (курс) обучения, умноженный на расчетный срок выполнения образовательной программы в годах.

В Министерстве образования и науки утверждают, что многие государственные ЗВО занижают стоимость обучения для студентов-контрактников за средства государства.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что низкая стоимость контрактного обучения не позволяет проводить качественную подготовку студентов.

Однако ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Станислав Николаенко утверждает, что приравнивание размера платы за обучение бюджетников и контрактников грозит повышением цен на обучение.

По его мнению, этот шаг противоречит европейскому курсу в области высшего образования, где доступ граждан ЕС к университетскому образованию является практически бесплатным — за средства государства.

Он убежден, что после введения в действие постановления №417 стоимость обучения в Украине станет выше, чем во многих университетах Польши, Чехии, Словакии и других странах-соседях, что ускорит темпы выезда молодежи за границу.

Станислав Николаенко заявил, что недавно Союз ректоров Украины обратился с письмом к гаранту Конституции с просьбой остановить действие постановления Кабинета министров №417.

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