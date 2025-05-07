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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Україні зросте вартість контрактного навчання в державних ЗВО – причина

НМТ 2025 де можна скласти за кордоном
Фото: Depositphotos

В Україні може зрости вартість навчання за контрактом у державних закладах вищої освіти на престижних спеціальностях. Вона залежатиме від індикативної собівартості, тобто від вартості навчання бюджетників.

Відповідна норма передбачена постановою Кабінету міністрів №417, якою затверджено перелік спеціальностей, для навчання яких у 2025 році будуть встановлені мінімально можливі ціни на контракт.

Зростання вартості контрактного навчання – для яких спеціальностей

До переліку таких спеціальностей включено:

Зараз дивляться
  • B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво;
  • B2 Дизайн;
  • B11 Філологія (усі спеціалізації, крім української мови та літератури, мов та літератур корінних народів та національних меншин України, класичних мов та літератур, фольклористики, прикладної лінгвістики);
  • C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями);
  • C2 Політологія;
  • C3 Міжнародні відносини;
  • C4 Психологія;
  • C5 Соціологія;
  • C6 Географія та регіональні студії;
  • C7 Журналістика;
  • D1 Облік і оподаткування;
  • D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;
  • D3 Менеджмент;
  • D4 Публічне управління та адміністрування;
  • D5 Маркетинг;
  • D7 Торгівля;
  • D8 Право;
  • D9 Міжнародне право;
  • F1 Прикладна математика;
  • F2 Інженерія програмного забезпечення;
  • F3 Комп’ютерні науки;
  • F5 Кібербезпека та захист інформації;
  • F6 Інформаційні системи та технології;
  • F7 Комп’ютерна інженерія;
  • G17 Архітектура та містобудування;
  • H6 Ветеринарна медицина;
  • I1 Стоматологія;
  • I2 Медицина;
  • I3 Педіатрія;
  • I4 Медична психологія;
  • I5 Медсестринство (за спеціалізаціями);
  • I6 Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями);
  • I7 Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями);
  • I8 Фармація (за спеціалізаціями);
  • I9 Громадське здоров’я;
  • J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг;
  • J3 Туризм та рекреація;
  • J5 Морський та внутрішній водний транспорт.

Згідно з постановою, розмір плати для здобуття відповідного ступеня вищої освіти не може бути меншим за розмір плати за перший рік (курс) навчання, помножений на розрахунковий строк виконання освітньої програми в роках.

У Міністерстві освіти та науки стверджують, що чимало державних ЗВО занижують вартість навчання для студентів-контрактників за кошти держави.

Заступника міністра освіти та науки України Михайло Винницький заявив, що низька вартість контрактного навчання не дозволяє проводити якісну підготовку студентів.

Проте ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Станіслав Ніколаєнко ствердужє, що прирівняння розміру плати за навчання бюджетників і контрактників загрожує підвищенням цін на навчання.

На його думку, цей крок суперечить європейському курсу в галузі вищої освіти, де доступ громадян ЄС до університетської освіти є практично безкоштовним – за кошти держави.

Він переконаний, що після запровадження в дію постанови №417 вартість навчання в Україні стане вищою, ніж у багатьох університетах Польщі, Чехії, Словаччини та інших країнах-сусідах, що прискорить темпи виїзду молоді за кордон.

Станіслав Ніколаєнко заявив, що нещодавно Спілка ректорів України звернулася з листом до гаранта Конституції з проханням зупинити дію постанови Кабінету міністрів №417.

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