В Україні зросте вартість контрактного навчання в державних ЗВО – причина
В Україні може зрости вартість навчання за контрактом у державних закладах вищої освіти на престижних спеціальностях. Вона залежатиме від індикативної собівартості, тобто від вартості навчання бюджетників.
Відповідна норма передбачена постановою Кабінету міністрів №417, якою затверджено перелік спеціальностей, для навчання яких у 2025 році будуть встановлені мінімально можливі ціни на контракт.
Зростання вартості контрактного навчання – для яких спеціальностей
До переліку таких спеціальностей включено:
- B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво;
- B2 Дизайн;
- B11 Філологія (усі спеціалізації, крім української мови та літератури, мов та літератур корінних народів та національних меншин України, класичних мов та літератур, фольклористики, прикладної лінгвістики);
- C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями);
- C2 Політологія;
- C3 Міжнародні відносини;
- C4 Психологія;
- C5 Соціологія;
- C6 Географія та регіональні студії;
- C7 Журналістика;
- D1 Облік і оподаткування;
- D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;
- D3 Менеджмент;
- D4 Публічне управління та адміністрування;
- D5 Маркетинг;
- D7 Торгівля;
- D8 Право;
- D9 Міжнародне право;
- F1 Прикладна математика;
- F2 Інженерія програмного забезпечення;
- F3 Комп’ютерні науки;
- F5 Кібербезпека та захист інформації;
- F6 Інформаційні системи та технології;
- F7 Комп’ютерна інженерія;
- G17 Архітектура та містобудування;
- H6 Ветеринарна медицина;
- I1 Стоматологія;
- I2 Медицина;
- I3 Педіатрія;
- I4 Медична психологія;
- I5 Медсестринство (за спеціалізаціями);
- I6 Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями);
- I7 Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями);
- I8 Фармація (за спеціалізаціями);
- I9 Громадське здоров’я;
- J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг;
- J3 Туризм та рекреація;
- J5 Морський та внутрішній водний транспорт.
Згідно з постановою, розмір плати для здобуття відповідного ступеня вищої освіти не може бути меншим за розмір плати за перший рік (курс) навчання, помножений на розрахунковий строк виконання освітньої програми в роках.
У Міністерстві освіти та науки стверджують, що чимало державних ЗВО занижують вартість навчання для студентів-контрактників за кошти держави.
Заступника міністра освіти та науки України Михайло Винницький заявив, що низька вартість контрактного навчання не дозволяє проводити якісну підготовку студентів.
Проте ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Станіслав Ніколаєнко ствердужє, що прирівняння розміру плати за навчання бюджетників і контрактників загрожує підвищенням цін на навчання.
На його думку, цей крок суперечить європейському курсу в галузі вищої освіти, де доступ громадян ЄС до університетської освіти є практично безкоштовним – за кошти держави.
Він переконаний, що після запровадження в дію постанови №417 вартість навчання в Україні стане вищою, ніж у багатьох університетах Польщі, Чехії, Словаччини та інших країнах-сусідах, що прискорить темпи виїзду молоді за кордон.
Станіслав Ніколаєнко заявив, що нещодавно Спілка ректорів України звернулася з листом до гаранта Конституції з проханням зупинити дію постанови Кабінету міністрів №417.