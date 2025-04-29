Продажи на OLX, Uber и Glovo: Кабмин одобрил законопроект о налоге на доходы через цифровые платформы

Кабинет министров Украины принял законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. В результате этого введут новый налог.

По информации Министерства финансов, соответствующий проект закона правительство одобрило 29 апреля.

Продажа на цифровых платформах — изменения в Налоговый кодекс

Операторы цифровых платформ в Европейском Союзе обязаны соблюдать положения Директивы Совета ЕС об административном сотрудничестве в сфере налогообложения — DAC 7, то есть отчитываться о доходах продавцов, которые пользуются их услугами, объяснили в Минфине.

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Украина готовится к присоединению к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (DPI MCAA). Оно уже действует в 29 странах, преимущественно странах ЕС.

Для этого необходима реализация модельных правил ОЭСР, отмечают в Министерстве финансов.

Налог на OLX в Украине и на других платформах

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал текст законопроекта, по которому налогообложению подлежит ряд видов деятельности, осуществляемых через цифровую платформу за вознаграждение.

Среди них — предоставление в аренду недвижимого имущества, в частности жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и мест для парковки.

Налогообложению также подлежат личные услуги, продажа товаров, предоставление в аренду транспортных средств.

Законопроектом предусмотрена льготная ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 5%, когда обычная ставка НДФЛ в Украине составляет 18%.

Обязанности налогового агента возлагаются на операторов платформ. Вероятно, это затронет OLX, Uber и Glovo и другие.

Право на налогообложение доходов от осуществления отчетной деятельности по льготной ставке имеет плательщик налога-резидент, соответствующий ряду требований. Среди них:

наличие по меньшей мере одного текущего счета, открытого специально для целей осуществления отчетной деятельности;

осуществление расчетов с использованием такого счета;

не является самозанятым лицом;

не использует труд наемных лиц;

объем дохода, полученный налогоплательщиком в течение календарного года, не превышает 834 размеров минимальной заработной платы (около 6,7 млн грн — по состоянию на 1 января 2025 года);

не осуществляет продажу подакцизных товаров.

Согласно законопроекту, физическое лицо имеет право не открывать текущий счет в банке для осуществления отчетной деятельности, если в течение календарного года осуществлено не более трех продаж товаров через платформу на общую сумму, которая не превышает эквивалент €2 тыс.

Тогда физическое лицо может использовать имеющиеся текущие счета в банке, открытые для собственных нужд. В таком случае ставка налогообложения составит 5%.

Налоговым агентом физического лица — подотчетного продавца о доходах от осуществления отчетной деятельности также является оператор платформы, через которого осуществляется продажа.

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