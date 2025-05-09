Потепління відкладається: коли справжнє тепло прийде в Україну

Несмотря на календарную весну, подлинное потепление в Украине откладывается.

Когда потеплеет в Украине в мае – читайте прогноз погоды от синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи.

Когда потеплеет в Украине

Как сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в ближайшие 7–10 дней температура существенно не изменится.

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– В ближайшие дни и в принципе всю следующую неделю температурные показатели будут оставаться примерно такими, как сейчас. Ночи остаются холодными – от +2 до +9, а днем ​​– от +9 до +14. Только в конце недели возможно незначительное повышение до +13…+19, – отметила она.

По словам Птухи, пока нет признаков резкого потепления.

– Первая половина мая точно останется с прохладной погодой, – добавила синоптик.

Однако после 18 мая ожидается перестройка синоптических процессов, которая может наконец-то принести долгожданное тепло.

К тому времени украинцам придется адаптироваться к прохладе и периодическим осадкам.

– Иногда будет дождь, нестабильность в атмосфере сохраняется. Но мощных циклонов или резких погодных катаклизмов пока не прогнозируется – будет преобладать влага, однообразная погода, – подытожила Наталья Птуха.

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