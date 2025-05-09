Потепління відкладається: коли справжнє тепло прийде в Україну

Попри календарну весну, справжнє потепління в Україні відкладається.

Коли потепліє в Україні у травні – читайте прогноз погоди від синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи.

Коли потепліє в Україні

Як повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, протягом найближчих 7–10 днів температура суттєво не зміниться.

Зараз дивляться

– У найближчі дні і загалом увесь наступний тиждень температурні показники залишатимуться приблизно такими, як зараз. Ночі залишаються холодними – від +2 до +9, а вдень – від +9 до +14. Лише наприкінці тижня можливе незначне підвищення до +13…+19, – зазначила вона.

За словами Птухи, поки що немає ознак різкого потепління.

– Перша половина травня точно залишиться з прохолодною погодою, – додала синоптикиня.

Однак після 18 травня очікується перебудова синоптичних процесів, яка може нарешті принести довгоочікуване тепло.

До того часу українцям доведеться адаптуватися до прохолоди та періодичних опадів.

– Часом дощитиме, нестабільність в атмосфері зберігається. Але потужних циклонів чи різких погодних катаклізмів наразі не прогнозується – переважатиме волога, одноманітна погода, – підсумувала Наталія Птуха.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.