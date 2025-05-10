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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Коалиция желающих планирует начать разработку гарантий безопасности для Украины — Макрон

Еммануель Макрон
Фото: Getty Images

В ближайшие недели Коалиция желающих проведет встречи для разработки гарантий безопасности для Украины.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сказал на совместной с лидерами стран Коалиции желающих пресс-конференции в Киеве.

— В ближайшие недели мы продолжаем наши усилия, чтобы провести цикл встреч, которые начали в Париже в рамках коалиции желающих… Мы готовы продумать, как на долговременную перспективу подготовить финансирование для Украины и обеспечить устойчивые гарантии, — сказал он.

Макрон о помощи украинской армии

Макрон отметил, что нужно продумать такую ​​помощь украинской армии, чтобы стновилась крепче и могла противостоять возможной российской агрессии в будущем.

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Он проинформировал, что для обеспечения гарантий безопасности на повестке дня стоит вопрос развертывания контингента сдерживания.

Кроме того, Макрон сообщил, что после встречи главы стран Коалиции желающих пообщались по видеосвязи с президентом США Дональдом Трампом и глава Штатов согласился с их решением.

Напомним, что 10 мая в Украину прибыли Макрон , польский премьер-министр Дональд Туск, канцлер Германии Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер.

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Война в Украине, Еммануель Макрон, коалиция
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