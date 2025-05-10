Коаліція охочих планує почати розробку гарантій безпеки для України – Макрон

У найближчі тижні Коаліція охочих проведе зустрічі для розробки гарантій безпеки для України.

Про це президент Франції Еммануель Макрон сказав на спільній з лідерами країн Коалиції охочих пресконференції у Києві.

– У найближчі тижні ми продовжимо наші зусилля, щоб провести цикл зустрічей, які розпочали в Парижі в межах Коаліції охочих… Ми готові продумати, як на довготривалу перспективу підготувати фінансування для України і забезпечити стійкі гарантії, – сказав він.

Макрон про допомогу українській армії

Політик зазначив, що потрібно продумати таку допомогу українській армії, щоб вона зміцнювалась і могла протистояти можливій російській агресії у майбутньому.

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Він поінформував, що для забезпечення гарантій безпеки на порядку денному стоїть питання розгортання контингенту стримування.

Крім того, Макрон повідомив, що після зустрічі голови країн Коаліції охочих поспілкувалися по відеозв’язку з президентом США Дональдом Трампом і він погодився з їхнім рішенням.

Нагадаємо, що 10 травня в Україну прибули Еммануель Макрон, польський прем’єр-міністр Дональд Туск, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і британський прем’єр Кір Стармер.

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