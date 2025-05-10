Слово за Россией: Украина вместе с Европой заявили о готовности прекратить огонь с 12 мая

Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши выступили с совместным заявлением. Они призвали Россию согласиться на 30-дневное полное и безусловное прекращение огня, чтобы дать шанс мирным переговорам.

Совместное заявление было опубликовано на сайте британского правительства перед визитом европейских лидеров в Киев 10 мая.

Лидеры четырех стран призвали РФ к 30-дневному прекращению огня

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск призвали РФ остановить незаконное вторжение, ведь они убеждены, что “кровопролитие должно прекратиться”.

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— Мы, лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании, будем стоять в Киеве в солидарности с Украиной против варварской и незаконной полномасштабной агрессии России. Мы повторяем нашу поддержку призывам президента Трампа к мирному соглашению и призываем Россию прекратить препятствовать усилиям по обеспечению прочного мира. Вместе со США мы призываем РФ согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров по справедливому и прочному миру, — говорится в заявлении.

Лидеры европейский стран заявили, что готовы как можно быстрее поддержать мирные переговоры, “обсудить техническое воплощение режима прекращения огня” и помочь с подготовкой к заключению мирного соглашения.

Они подчеркнули, что война должна завершиться, Россия — остановить агрессию, а Украина — жить в безопасности и независимости в своих международно признанных границах.

— Мы продолжим наращивать нашу поддержку Украины. До тех пор, пока Россия не согласится на длительное прекращение огня, мы будем усиливать давление на российскую военную машину, — заявили четверо лидеров.

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они планируют провести онлайн-встречу с представителями других европейских стран, где обсудят создание специальных сил, которые могли бы гарантировать безопасность Украины после завершения войны.

Лидеры пяти стран провели разговор с Трампом

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что после встречи Коалиции желающих в Киеве, Зеленский, Макрон, Стармер, Мерц и Туск имели плодотворный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны сосредоточились на мирных усилиях.

— Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника. Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам, — написал глава МИД Украины в соцсети X.

Фото: Андрей Сибига

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