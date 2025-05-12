В Украине запустили образовательную платформу для жителей Крыма: что нужно знать

В Украине начала работу образовательно-информационная платформа, созданная для жителей временного оккупированного Крыма и города Севастополя, где можно получить исчерпывающую информацию о возможности получения украинского образования независимо от места жительства.

Как отмечается на сайте платформы, это касается также людей, которые проживают на других ВОТ и стремятся сохранить связь с украинской образовательной системой.

Образовательная платформа для жителей Крыма

Здесь собрана актуальная информация для детей, родителей, учителей и педагогов относительно:

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обучения в украинской системе образования;

образовательных программ и курсов;

возможностей для повышения квалификации.

Платформа состоит из семи ключевых разделов, которые будут обновляться в соответствии с изменениями в законодательстве, образовательной политикой и согласно рекомендациям уполномоченных органов. Сюда регулярно будут добавляться новые материалы, инструкции, ресурсы и актуальные образовательные возможности.

Здесь можно найти всю актуальную информацию о доступе к общему среднему образованию, получении профессионального (профессионально-технического) и высшего образования в Украине, в частности о признании результатов обучения на ВОТ.

Кроме того, размещены учебные программы и курсы для всех, кто интересуется историей и культурой полуострова Крым, а также программы обучения для кадрового резерва и повышения квалификации.

Проект реализован при поддержке представительства президента Украины в АР Крым в партнерстве с МОН, ОО Центр гражданского просвещения Альменда и Ассоциацией инновационного и цифрового образования (AIDE).

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