В Украине запустили образовательную платформу для жителей Крыма: что нужно знать
В Украине начала работу образовательно-информационная платформа, созданная для жителей временного оккупированного Крыма и города Севастополя, где можно получить исчерпывающую информацию о возможности получения украинского образования независимо от места жительства.
Как отмечается на сайте платформы, это касается также людей, которые проживают на других ВОТ и стремятся сохранить связь с украинской образовательной системой.
Образовательная платформа для жителей Крыма
Здесь собрана актуальная информация для детей, родителей, учителей и педагогов относительно:
- обучения в украинской системе образования;
- образовательных программ и курсов;
- возможностей для повышения квалификации.
Платформа состоит из семи ключевых разделов, которые будут обновляться в соответствии с изменениями в законодательстве, образовательной политикой и согласно рекомендациям уполномоченных органов. Сюда регулярно будут добавляться новые материалы, инструкции, ресурсы и актуальные образовательные возможности.
Здесь можно найти всю актуальную информацию о доступе к общему среднему образованию, получении профессионального (профессионально-технического) и высшего образования в Украине, в частности о признании результатов обучения на ВОТ.
Кроме того, размещены учебные программы и курсы для всех, кто интересуется историей и культурой полуострова Крым, а также программы обучения для кадрового резерва и повышения квалификации.
Проект реализован при поддержке представительства президента Украины в АР Крым в партнерстве с МОН, ОО Центр гражданского просвещения Альменда и Ассоциацией инновационного и цифрового образования (AIDE).