Укр Рус
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
У Кремлі заявили, що звернення Путіна щодо Стамбула неправильно інтерпретували
Валентина Летяк, редакторка стрічки

В Україні запустили освітню платформу для жителів Криму: що треба знати

прапор кримських татар
Фото: Depositphotos

В Україні розпочала роботу освітньо-інформаційна платформа, створена для жителів тимчасового окупованого Криму та міста Севастополя, де можна отримати вичерпну інформацію про можливості отримання української освіти незалежно від місця проживання.

Як зазначається на сайті платформи, це стосується також людей, які проживають на інших ТОТ і прагнуть зберегти зв’язок з українською освітньою системою.

Освітня платформа для жителів Криму

Тут зібрано актуальну інформацію для дітей, батьків, учителів та освітян щодо:

Зараз дивляться
  • навчання в українській системі освіти;
  • освітніх програм і курсів;
  • можливостей для підвищення кваліфікації.

Платформа складається з семи ключових розділів, які оновлюватимуться відповідно до змін у законодавстві, освітньої політики та згідно з рекомендаціями уповноважених органів. Сюди регулярно додаватимуться нові матеріали, інструкції, ресурси та актуальні освітні можливості.

Тут можна знайти всю актуальну інформацію про доступ до загальної середньої освіти, здобуття професійної (професійно-технічної) та вищої освіти в Україні, зокрема щодо визнання результатів навчання на ТОТ.

Крім того, розміщено навчальні програми та курси для усіх, хто цікавиться історією та культурою півострова Крим, а також програми навчання для кадрового резерву та підвищення кваліфікації.

Проєкт реалізовано за підтримки представництва президента України в АР Крим у партнерстві з МОН, ГО Центр громадянської просвіти Альменда та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE).

Читайте також
В Україні зросте вартість контрактного навчання в державних ЗВО – причина
НМТ 2025 де можна скласти за кордоном

Війна в Україні, Вища освіта, Крим, Міносвіти, Освіта в Україні, Офіс президента, Російська агресія, Севастополь, шкільна освіта
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь