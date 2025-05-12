В Україні запустили освітню платформу для жителів Криму: що треба знати

В Україні розпочала роботу освітньо-інформаційна платформа, створена для жителів тимчасового окупованого Криму та міста Севастополя, де можна отримати вичерпну інформацію про можливості отримання української освіти незалежно від місця проживання.

Як зазначається на сайті платформи, це стосується також людей, які проживають на інших ТОТ і прагнуть зберегти зв’язок з українською освітньою системою.

Освітня платформа для жителів Криму

Тут зібрано актуальну інформацію для дітей, батьків, учителів та освітян щодо:

Зараз дивляться

навчання в українській системі освіти;

освітніх програм і курсів;

можливостей для підвищення кваліфікації.

Платформа складається з семи ключових розділів, які оновлюватимуться відповідно до змін у законодавстві, освітньої політики та згідно з рекомендаціями уповноважених органів. Сюди регулярно додаватимуться нові матеріали, інструкції, ресурси та актуальні освітні можливості.

Тут можна знайти всю актуальну інформацію про доступ до загальної середньої освіти, здобуття професійної (професійно-технічної) та вищої освіти в Україні, зокрема щодо визнання результатів навчання на ТОТ.

Крім того, розміщено навчальні програми та курси для усіх, хто цікавиться історією та культурою півострова Крим, а також програми навчання для кадрового резерву та підвищення кваліфікації.

Проєкт реалізовано за підтримки представництва президента України в АР Крим у партнерстві з МОН, ГО Центр громадянської просвіти Альменда та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE).

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