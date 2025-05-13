Кэллог озвучил условие, при котором Трамп прибудет 15 мая в Стамбул
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибудет на переговоры в Стамбул, если туда приедет российский диктатор Владимир Путин.
Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
При каких условиях Трамп приедет в Стамбул
Спецпредставитель Трампа выразил надежду, что Путин согласится приехать в Стамбул в составе делегации РФ.
По мнению Келлога, прямые переговоры между Россией и Украиной могут стать “замечательной встречей”.
Он добавил, что Вашингтон стремится добиться полноценного прекращения огня в Украине, а уже после переходить к “территориальным вопросам”.
По словам Келлога, если прогресса со стороны России в переговорах не будет, то США рассмотрят вопрос введения “самых жестких санкций”.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп не поедет в Стамбул 15 мая, а отправит своих спецпосланников Кита Келлога и Стива Уиткоффа. По данным CNN, они будут участвовать во встрече в качестве наблюдателей.
Также в CNN писали, что присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле зависит от того, приедет ли туда Путин.