Кэллог озвучил условие, при котором Трамп прибудет 15 мая в Стамбул

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибудет на переговоры в Стамбул, если туда приедет российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

При каких условиях Трамп приедет в Стамбул

Спецпредставитель Трампа выразил надежду, что Путин согласится приехать в Стамбул в составе делегации РФ.

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По мнению Келлога, прямые переговоры между Россией и Украиной могут стать “замечательной встречей”.

Он добавил, что Вашингтон стремится добиться полноценного прекращения огня в Украине, а уже после переходить к “территориальным вопросам”.

По словам Келлога, если прогресса со стороны России в переговорах не будет, то США рассмотрят вопрос введения “самых жестких санкций”.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп не поедет в Стамбул 15 мая, а отправит своих спецпосланников Кита Келлога и Стива Уиткоффа. По данным CNN, они будут участвовать во встрече в качестве наблюдателей.

Также в CNN писали, что присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле зависит от того, приедет ли туда Путин.

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