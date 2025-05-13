Рада зарегистрировала законопроект об обязательной военной подготовке студентов-медиков: детали

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект № 13276, который предусматривает введение обязательной военной подготовки для офицеров запаса медицинской службы среди студентов медицинских и фармацевтических специальностей.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Инициатива призвана преодолеть дефицит военных медиков, обострившийся в условиях полномасштабной войны.

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На сегодня только 5% студентов-медиков проходят военную подготовку.

Обучение происходит на базе кафедр медицины катастроф и военной медицины в 29 учреждениях высшего образования, однако только четыре из них имеют специализированные военные учебные подразделения.

В то же время участие в программе является добровольным и преимущественно ограничивается студентами-контрактниками или теми, кто имеет контракт с Министерством обороны.

Законопроект предусматривает возобновление работы существующих кафедр военной подготовки или создание новых в высших учебных заведениях медицинского образования.

Ожидается, что программу будут проходить не менее 4,3 тыс. студентов.

Инициаторы законопроекта отмечают, что подготовка военных медиков является критически важной для сохранения жизни украинских защитников на фронте, в частности в стабилизационных пунктах и прифронтовых медучреждениях.

Системное формирование кадрового резерва медицинской службы позволит усилить обороноспособность страны и качество медицинской помощи в боевых условиях.

Если парламент примет законопроект, изменения вступят в силу с 2026 года.

Источник: Михаил Радуцкий

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