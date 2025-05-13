Рада зареєструвала законопроєкт щодо обов’язкової військової підготовки студентів-медиків: деталі
Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт № 13276, який передбачає запровадження обов’язкової військової підготовки для офіцерів запасу Медичної служби серед студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей.
Про це повідомив голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
Ініціатива покликана подолати дефіцит військових медиків, що загострився в умовах повномасштабної війни.
Як медиків готуватимуть до служби в армії
На сьогодні лише 5% студентів-медиків проходять військову підготовку.
Навчання відбувається на базі кафедр медицини катастроф та військової медицини у 29 закладах вищої освіти, однак лише чотири з них мають спеціалізовані військові навчальні підрозділи.
Водночас участь у програмі є добровільною та переважно обмежується студентами-контрактниками або тими, хто має контракт із Міністерством оборони.
Законопроєкт передбачає відновлення роботи наявних кафедр військової підготовки або створення нових у вищих закладах медичної освіти.
Очікується, що програму проходитимуть щонайменше 4,3 тис. студентів.
Ініціатори законопроєкту наголошують, що підготовка військових медиків є критично важливою для збереження життя українських захисників на фронті, зокрема у стабілізаційних пунктах та прифронтових медзакладах.
Системне формування кадрового резерву медичної служби дозволить посилити обороноздатність країни та якість медичної допомоги у бойових умовах.
Якщо парламент ухвалить законопроєкт, зміни набудуть чинності з 2026 року.
Джерело: Михайло Радуцький