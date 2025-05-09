Что такое снятый с воинского учета во время военного положения

Во время всеобщей мобилизации все военнообязанные после призыва должны пройти медкомиссию. Именно медицинская комиссия определяет состояние здоровья и делает вывод — пригоден человек к службе или нет.

Категории непригодности

Согласно приказу Министерства обороны Украины Об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины №262 от 27.04.2024 года, установлены две категории — пригодный и непригодный.

Появляется уточнение относительно пригодности мужчин. Так, с умеренными нарушениями функций вследствие той или иной болезни военнообязанных признают годными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных вузах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Временно непригодные также есть. Это те лица, которые признаны таковыми и которые обязаны повторно пройти через 6 или 12 месяцев военно-врачебную комиссию, которая как раз и имеет право выписать заключение о непригодности к военной службе.

— Есть приказ №490, которым были внесены изменения в прохождение ВВК. И теперь ВВК определяет пригодность или непригодность не только к службе, но и к конкретной военно-учетной специальности. Часть ограниченно пригодных, которые будут повторно проходить ВВК, будут признаваться годными для ограниченного круга военно-учетных специальностей. То есть их не будут признавать пригодными к должности пулеметчика или стрелка в штурмовом батальоне, их будут признавать пригодными к должности водителя или повара, — отметил юрист LCF Law Group, член Ассоциации юристов Украины Владимир Романчук.

Стоит отметить, что до 5 июня 2025 года все ограниченно пригодные должны повторно пройти ВЛК, после чего их признают пригодными к службе или же непригодными. Это обязательная процедура для тех, кто до 4 мая 2024 года получил решение об ограниченной пригодности к военной службе.

Изменения о воинском учете в законе о мобилизации

В законе № 10449 о мобилизации есть нововведение относительно воинского учета. Оно касается военнообязанных и резервистов из числа лиц, которые проводят разведывательную и контрразведывательную деятельность в ВСУ, СБУ и других структурных подразделениях МВД, Нацгвардии.

— Их снимают с воинского учета в ТЦК и СП с одновременным направлением на постановку на воинский учет в соответствующий разведывательный орган. Поскольку это представители разведки, их личные дела должны храниться более ответственно, чем остальных граждан, которые служат в ВСУ. Чтобы информация, которая касается разведчиков и контрразведчиков, не попала в общий доступ, их личные дела берутся на учет непосредственно в Минобороны, а не в ТЦК и СП, — добавляет эксперт.

То есть если вы разведчик ГУР, ваше личное дело будет находиться в Главном управлении разведки, а не в Оболонском ТЦК и СП.

Что означает исключенный из воинского учета

Перечень людей, которые не подлежат призыву, определен в статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Снятый с воинского учета означает, что человек полностью непригоден к службе и не подлежит мобилизации.

Согласно Закону О воинской обязанности и военной службе (часть 6 статья 37) основанием для исключения с воинского учета являются:

умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими;

лица, прекратившие гражданство Украины;

лица, прекратившие гражданство Украины; признаные непригодными к военной службе в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии;

лица, достигшие предельного возраста — 60 лет.

Если человек подпадает под одну из этих категорий, он может подать заявление об исключении с воинского учета.

Подлежит ли мобилизации исключенный с воинского учета

Широкий список болезней, с которыми не берут в армию в мирное время, значительно сужается во время военного положения. Категории непригодности к военной службе определяются на основании медицинских осмотров.

Если лицо признается непригодным к военной службе, то оно получает соответствующую медицинскую справку и выписку из приказа об увольнении из рядов ВСУ. В этом случае он не подлежит мобилизации.

Для того, чтобы получить исключение из воинского учета, необходимо подать заявление в Центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и указать причинудля исключения из воинского учета. Также обязательно надо предоставить документы, подтверждающие непригодность к военной службе.

