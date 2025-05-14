Коэффициент НМТ 2025: как рассчитать конкурсный балл

Согласно правилам приема на бакалаврские программы 2025 года, абитуриентам необходимо сдать национальный мультипредметный тест (НМТ).

Для отбора на конкурсной основе учитываются баллы НМТ по четырем предметам: три обязательные и один, который выберет абитуриент. Это может быть биология, физика, химия, география, украинская литература, иностранные языки.

Коэффициенты НМТ — это неотрицательные значения, которые применяются к оценкам по предметам тестирования и творческого конкурса (для некоторых специальностей) при расчете конкурсного балла абитуриентов для поступления в вузы в 2025 году.

Сейчас смотрят

Цель применения коэффициентов НМТ 2025 — придать больший вес результатам тестирования и творческого конкурса при поступлении на специальность, соответствующую профилю этих предметов.

Весовой коэффициент НМТ: как рассчитать конкурсный балл

Для конкурсного отбора на обучение для получения степени бакалавра (а также магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) на основе ПЗСО и НРК5 учитываются следующие баллы:

результаты НМТ 2025 или 2024 года по четырем конкурсным предметам;

результаты НМТ 2023 или 2022 года по трем конкурсным предметам;

балл за творческий конкурс для специальностей, которые в этом нуждаются (приложение 1

результаты матурального экзамена для граждан Польши (польский язык, математика и два дополнительных предмета на выбор: история, иностранный язык, биология, физика и астрономия или химия);

баллы вступительного экзамена для иностранцев в соответствии с Правилами приема.

Весовые коэффициенты будут отличаться друг от друга в зависимости от специальности. Потому что их основная цель — выделить определенные предметы, которые имеют большее значение для конкретной профессии. Если человек поступает на медицинский факультет, то для биологии или химии коэффициент будет значительно выше, чем если бы абитуриент поступал на факультет иностранного языка.

Найти значения этих коэффициентов можно в учебных заведениях, куда поступают абитуриенты.

Согласно Приказу МОН, для конкурсного отбора на обучение для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе ПЗСО и НРК5 по результатам НМТ 2024 или 2025 годов, матурального экзамена, а также в предусмотренных Порядком случаях проведения творческого конкурса по следующей формуле:

Конкурсный балл (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4 + КТ × ТК) / (К1 + К2 + К3 + К4макс + КТ) + ОУ,

Как рассчитывается конкурсный балл для поступления на бакалавриат в 2025 году:

Оценки по четырем предметам НМТ (украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор) умножаются на соответствующие весовые коэффициенты для вашей специальности. В формуле П1, П2, П3 и П4 — оценки по соответствующим предметам, а К с индексами — это соответствующие коэффициенты.

Творческий конкурс (ТК): к предыдущей сумме добавляется балл за творческий конкурс, умноженный на весовой коэффициент.

ОУ- если есть подготовительные курсы, то к сумме добавляется балл за успешное окончание подготовительных курсов ЗВО (до 10 баллов), если вы поступаете на специальность из перечня, требующего особой поддержки.

К4мах максимальная — это максимальное значение предметного коэффициента по выборочному предмету для соответствующей специальности.

Далее вся сумма делится на сумму весовых коэффициентов всех учтенных компонентов.

Для конкурсного отбора на обучение для получения степени бакалавра (а также магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) на основе ПЗСО и НРК5 по результатам НМТ 2024 года, с проведением творческого конкурса, используется следующая формула:

(КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4 + КТ × ТК) / (К1 + К2 + К3 + К4 + КТ) + ОУ

где:

П1, П2, П3, П4 — баллы за первый, второй, третий и четвертый предметы НМТ 2024 года;

ТК — оценка творческого конкурса (при необходимости в соответствии с Порядком);

ОУ — дополнительный балл (0-10) за успешное прохождение подготовительных курсов в год поступления для специальностей, входящих в Перечень специальностей с особой поддержкой ( приложение 6

К1, К2, К3, К4 — предметные коэффициенты для каждой специальности;

КТ — коэффициент оценки творческого конкурса (если предусмотрено).

Подробные значения коэффициентов приведены в приложении 7 к Порядку

Также для конкурсного отбора на основе результатов НМТ 2022-2023 годов (и в случаях проведения творческого конкурса) применяется аналогичная формула:

(КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + КТ × ТК) / (К1 + К2 + К3 + КТ) + ОУ

где:

П1, П2, П3 — баллы за первый, второй и третий предметы НМТ 2022 или 2023 годов;

ТК — оценка творческого конкурса (при необходимости);

ОУ — балл (0-10) за прохождение подготовительных курсов в год поступления для специальностей с особой поддержкой (приложение 6);

К1, К2, К3 — предметные коэффициенты;

КТ — коэффициент оценки творческого конкурса (при необходимости).

Коэффициент НМТ 2025: как рассчитать для своей специальности

Каждый предмет НМТ имеет свой уникальный коэффициент. Чем выше коэффициент, тем больше влияет этот предмет на общий балл. Профильные предметы (те, что больше соответствуют выбранной специальности) обычно имеют более высокие коэффициенты.

Например:

Для Медицины важнее будут коэффициенты биологии и физики.

Для Международных экономических отношений важнее станет коэффициент иностранного языка.

Существуют специальные калькуляторы на сайтах университетов, которые помогут рассчитать конкурсный балл с учетом различных предметов и коэффициентов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.