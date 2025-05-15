Литва станет первой страной НАТО с оборонным бюджетом более 5% ВВП — МИД

Литва намерена стать первой страной — членом НАТО, которая уже в следующем году будет тратить более 5% валового внутреннего продукта на оборону.

Литва планирует увеличить расходы на оборону

Об этом заявил министр иностранных дел Кястутис Будрис во время выступления в Анталии, передает корреспондент Укринформа.

– Для Литвы есть три приоритета. Первый – расходы на оборону. Мы должны увеличить расходы на оборону в НАТО, ведь мы дали много обещаний по поводу лучшей подготовки, готовности и лучших планов, и теперь должны выполнить их через инвестиции в оборону. С точки зрения Литвы, 5% — это достижимо, и мы должны достичь этого быстрее, чем до 2032 года, ведь видим, с какой скоростью Россия наращивает свои силы. Мы должны делать то же самое, – сказал Будрис.

По словам министра, уже в этом году Литва тратит на оборону 4% ВВП, что является вторым показателем среди союзников по НАТО.

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По мнению Будриса, такой рост возможен при наличии политической воли и грамотного финансового планирования.

– А в следующем году мы планируем стать первыми – с 5,25%. Ведь на кону стоит европейская безопасность и стабильность, подчеркнул он.

Министр также подчеркнул, что альянс должен соблюдать стратегические договоренности, принятые во время саммитов в Вашингтоне и Вильнюсе, относительно реагирования на угрозу со стороны России.

– Стратегия Путина, как видим, остается неизменной – это отвлечение, обман и затягивание любого подлинного процесса к миру. Мы решительно поддерживаем позицию Украины, США и наших европейских союзников по прекращению огня как минимум на 30 дней, — подытожил Кястутис Будрис.

Ранее сообщалось, что страны — члены НАТО начали работать над соглашением о значительном увеличении расходов на оборону для выполнения требования президента США Дональда Трампа о направлении на военные нужды 5% ВВП.

Источник : Укринформ

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