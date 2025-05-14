НАТО розробляє план для виконання вимоги Трампа про 5% ВВП на оборону – Bloomberg

Країни-члени НАТО почали працювати над угодою про значне збільшення витрат на оборону задля виконання вимоги президента США Дональда Трампа про спрямування на військові потреби 5% ВВП.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дипломатів, знайомих з цим питанням.

5% ВВП на оборону: НАТО розробляє план

Вони стверджують, що учасники переговорів досягають прогресу на шляху досягнення 5% ВВП на оборону і пов’язані з нею витрати до 2032 року напередодні червневого саміту Організації Північноатлантичного договору в Гаазі.

Зараз дивляться

Крім того, глави МЗС країн НАТО обговорять цю ініціативу на зустрічі в турецькому курортному місті Анталія 14 та 15 травня.

За словами одного з дипломатів, збільшення витрат у ці терміни буде величезним викликом, хоча багато хто зараз вважає ці зусилля необхідними для того, щоб надіслати потужний сигнал Кремлю.

Тому в Анталії міністри закордонних справ обговорять, які саме витрати будуть зараховані до 1,5% ВВП, зокрема у таких сферах, як військова мобільність, товари подвійного призначення і кібербезпека.

Співрозмовники зауважують, що переговори перебувають на початковій стадії, і наразі не зрозуміло, чи буде цей сегмент включати наявні витрати, чи вимагатиме нових зобов’язань.

– Генсек Марк Рютте підштовхує союзників до того, щоб вони погодилися на рівень 3,5% ВВП протягом наступних семи років, на додачу до 1,5%, призначених для інших оборонних витрат, – кажуть вони.

Блок нібито вже надіслав урядам країн-членів детальні, засекречені списки озброєнь та інших засобів, які керівники оборонних відомств обговорюватимуть у середу в Брюсселі.

Ці списки були схвалені членами НАТО і, ймовірно, будуть підписані на зустрічі міністрів оборони в Брюсселі на початку червня, залишиться лише формальне ухвалення на саміті 24-25 червня в Гаазі.

Очікується, що саміт буде коротшим, ніж попередні зустрічі, і зосередиться на питаннях витрат і промислового зростання, а його підсумком стане коротка декларація.

На початку травня генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував країнам-членам збільшити витрати на оборону, щоб догодити президенту США Дональду Трампу.

У квітневому звіті НАТО зазначається, що 8 із 32 членів блоку не досягли 2% витрат на оборону.

Джерело : Bloomberg

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.