НАТО розробляє план для виконання вимоги Трампа про 5% ВВП на оборону – Bloomberg
Країни-члени НАТО почали працювати над угодою про значне збільшення витрат на оборону задля виконання вимоги президента США Дональда Трампа про спрямування на військові потреби 5% ВВП.
Про це пише Bloomberg з посиланням на дипломатів, знайомих з цим питанням.
5% ВВП на оборону: НАТО розробляє план
Вони стверджують, що учасники переговорів досягають прогресу на шляху досягнення 5% ВВП на оборону і пов’язані з нею витрати до 2032 року напередодні червневого саміту Організації Північноатлантичного договору в Гаазі.
Крім того, глави МЗС країн НАТО обговорять цю ініціативу на зустрічі в турецькому курортному місті Анталія 14 та 15 травня.
За словами одного з дипломатів, збільшення витрат у ці терміни буде величезним викликом, хоча багато хто зараз вважає ці зусилля необхідними для того, щоб надіслати потужний сигнал Кремлю.
Тому в Анталії міністри закордонних справ обговорять, які саме витрати будуть зараховані до 1,5% ВВП, зокрема у таких сферах, як військова мобільність, товари подвійного призначення і кібербезпека.
Співрозмовники зауважують, що переговори перебувають на початковій стадії, і наразі не зрозуміло, чи буде цей сегмент включати наявні витрати, чи вимагатиме нових зобов’язань.
– Генсек Марк Рютте підштовхує союзників до того, щоб вони погодилися на рівень 3,5% ВВП протягом наступних семи років, на додачу до 1,5%, призначених для інших оборонних витрат, – кажуть вони.
Блок нібито вже надіслав урядам країн-членів детальні, засекречені списки озброєнь та інших засобів, які керівники оборонних відомств обговорюватимуть у середу в Брюсселі.
Ці списки були схвалені членами НАТО і, ймовірно, будуть підписані на зустрічі міністрів оборони в Брюсселі на початку червня, залишиться лише формальне ухвалення на саміті 24-25 червня в Гаазі.
Очікується, що саміт буде коротшим, ніж попередні зустрічі, і зосередиться на питаннях витрат і промислового зростання, а його підсумком стане коротка декларація.
На початку травня генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував країнам-членам збільшити витрати на оборону, щоб догодити президенту США Дональду Трампу.
У квітневому звіті НАТО зазначається, що 8 із 32 членів блоку не досягли 2% витрат на оборону.