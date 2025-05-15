Литва стане першою країною НАТО з оборонним бюджетом понад 5% ВВП — МЗС

Литва має намір стати першою країною-членом НАТО, яка вже наступного року витрачатиме понад 5% валового внутрішнього продукту на оборону.

Литва планує збільшити витрати на оборону

Про це заявив міністр закордонних справ Кястутіс Будріс під час виступу в Анталії, передає кореспондент Укрінформу.

– Для Литви є три пріоритети. Перший — витрати на оборону. Ми мусимо збільшити витрати на оборону в НАТО, адже ми дали забагато обіцянок щодо кращої підготовки, готовності та кращих планів, і тепер маємо виконати їх через інвестиції в оборону. З точки зору Литви, 5% — це досяжно, і ми повинні досягти цього швидше, ніж до 2032 року, адже бачимо, з якою швидкістю Росія нарощує свої сили. Ми мусимо робити те саме, — сказав Будріс.

За словами міністра, вже цього року Литва витрачає на оборону 4% ВВП, що є другим показником серед союзників по НАТО.

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На думку Будріса, таке зростання можливе за умов наявності політичної волі й грамотного фінансового планування.

– А наступного року ми плануємо стати першими — з 5,25%. Адже на кону стоїть європейська безпека та стабільність, — наголосив він.

Міністр також підкреслив, що Альянс має дотримуватися стратегічних домовленостей, ухвалених під час самітів у Вашингтоні та Вільнюсі, щодо реагування на загрозу з боку Росії.

– Стратегія Путіна, як бачимо, залишається незмінною — це відволікання, обман і затягування будь-якого справжнього процесу до миру. Ми рішуче підтримуємо позицію України, США та наших європейських союзників щодо припинення вогню щонайменше на 30 днів, — підсумував Кястутіс Будріс.

Раніше повідомлялося, що країни-члени НАТО почали працювати над угодою про значне збільшення витрат на оборону задля виконання вимоги президента США Дональда Трампа про спрямування на військові потреби 5% ВВП.

Джерело : Укрінформ

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