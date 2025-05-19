Зеленский рассказал детали двух телефонных разговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали двух телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Один из разговоров состоялся по итогам диалога Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский о разговорах с Трампом

Во время брифинга Владимир Зеленский заявил, что говорил с Трампом о прекращении огня в Украине и готовности США к санкционным шагам, если Российская Федерация будет нарушать прекращение огня.

По его словам, во время второго звонка с Трампом к телефонному разговору присоединились некоторые европейские лидеры.

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Среди них — президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отметил Зеленский, для президента США важны прямые переговоры между Украиной и Россией.

— У нас был долгий разговор, разный по характеру. Я так понимаю, что президент Трамп считает, что самое важное — прямые переговоры между Украиной и Россией. Это его позиция, он ее продемонстрировал. Мы долго об этом говорили, — сказал Зеленский.

В то же время российская сторона якобы хочет направить Украине меморандум, в котором заложит основные принципы прекращения огня, отметил президент.

Однако президент Украины отметил, что попросил Трампа, что если видение российской стороны будет не поддержано в Украине, то Киев хочет иметь возможность обсуждать, а США могут рассматривать это как нежелание именно российской стороны закончить войну.

По словам Зеленского, в любом случае рассматривается возможность встречи всех команд на высоком уровне, в частности с США, Украиной, Россией и Европой.

И такая встреча может состояться, считает Зеленский. Сейчас рассматривается Турция, Ватикан или Швейцария как место для проведения подобного формата.

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