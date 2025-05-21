Нет никаких признаков: Мерц о скором окончании войны в Украине

Нет никаких признаков скорого завершения войны РФ против Украины.

Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, тем самым снизив ожидания относительно быстрого окончания войны, пишет издание DW.

— Пока нет никаких признаков того, что эта война закончится быстро, — сказал он.

Мерц о переговорах в Ватикане

К тому же, немецкий канцлер отметил, что можно только надеяться, что хотя бы получится собрать стороны конфликта для конструктивных переговоров в Ватикане.

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Кроме того, Мерц отметил важность “активной, поддерживающей и сильной” роли Германии в мирных усилиях.

Напомним, что сегодня, 21 мая, президент Финляндии Александер Стубб заявил, что переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе.

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