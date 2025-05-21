Немає жодних ознак: Мерц про швидке закінчення війни в Україні
Не має жодних ознак швидкого завершення війни РФ проти України.
Про це на пресконференції у Берліні заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, тим самим знизивши очікування щодо швидкого закінчення війни, пише видання DW.
– Наразі немає жодних ознак того, що ця війна закінчиться швидко, – сказав він.
Мерц про переговори у Ватикані
До того ж, німецький канцлер зауважив, що можна лише сподіватися, що хоча б вийде зібрати сторони конфлікту для конструктивних переговорів у Ватикані.
Крім того, Мерц наголосив на важливості “активної, підтримувальної та сильної” ролі Німеччини в мирних зусиллях.
Нагадаємо, що сьогодні, 21 травня, президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що переговори на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня.