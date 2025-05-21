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Немає жодних ознак: Мерц про швидке закінчення війни в Україні

Фрідріх Мерц
Фото: Getty Images

Не має жодних ознак швидкого завершення війни РФ проти України.

Про це на пресконференції у Берліні заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, тим самим знизивши очікування щодо швидкого закінчення війни, пише видання DW.

– Наразі немає жодних ознак того, що ця війна закінчиться швидко, – сказав він.

Мерц про переговори у Ватикані

До того ж, німецький канцлер зауважив, що можна лише сподіватися, що хоча б вийде зібрати сторони конфлікту для конструктивних переговорів у Ватикані.

Зараз дивляться

Крім того, Мерц наголосив на важливості “активної, підтримувальної та сильної” ролі Німеччини в мирних зусиллях.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 травня, президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що переговори на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня.

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Війна в Україні, Ватикан, Німеччина, Фрідріх Мерц
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