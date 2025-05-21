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Переговоры о прекращении огня могут состояться в Ватикане на следующей неделе — Стубб

Где и когда могут состояться технические переговоры о прекращении огня в Украине
Фото: Getty Images

Переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб во время семинара в городе Хельсинки.

Когда и где состоятся переговоры о прекращении огня

По словам президента Финляндии, посредников переговоров между Украиной и Россией стало больше. Ранее только США выступали в этой роли, но теперь Европа участвует, сказал он.

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Как отметил Стубб, переговоры на техническом уровне, вероятно, продолжатся в Ватикане на следующей неделе.

По его мнению, ситуация складывается удачно, ведь Европа намерена присоединиться к переговорам о прекращении огня в Украине и возможном установлении мира.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что рассматривается возможность встречи команд Украины, США, Европы и России.

По его словам, Турция, Ватикан или Швейцария могут быть местом для проведения такой встречи.

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Источник: Yle

Война в Украине, Ватикан, переговори, Фінляндія
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