$3 млрд на зброю із заморожених активів РФ: Україна та Британія підписали угоду
Україна і Велика Британія підписали угоду на $3 млрд із заморожених активів РФ.
Програма ERА
Міністерство оборони України, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони Великої Британії підписали угоду щодо використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
Згідно з домовленістю, протягом 2025–2026 років Україна отримає фінансування розміром $3 млрд.
Кошти планують спрямувати на закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва та критично важливі матеріали, зокрема українських виробників, ремонт та обслуговування військової техніки, реалізацію спільних проєктів з міжнародними оборонними компаніями.
Від української сторони документ підписали перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв та заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян.
Від Великої Британії – генерал-майор Анна-Лі Райлі, директор Управління залучення та застосування стратегічних спроможностей Міноборони Сполученого Королівства.
– Це фінансування має не лише практичну, а й принципову цінність. Надприбутки з російських активів спрямовуються на посилення української оборони – як відповідь на агресію та визнання права України на захист, – зазначив перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв.
Давид Алоян підкреслив, що українські підприємства мають спроможності на $35 млрд, але дефіцит коштів заважає їх повному використанню.
Він також висловив вдячність уряду Великої Британії за підтримку виробництва озброєння в Україні.