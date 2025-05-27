$3 млрд на зброю із заморожених активів РФ: Україна та Британія підписали угоду

Україна і Велика Британія підписали угоду на $3 млрд із заморожених активів РФ.

Програма ERА

Міністерство оборони України, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони Великої Британії підписали угоду щодо використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Згідно з домовленістю, протягом 2025–2026 років Україна отримає фінансування розміром $3 млрд.

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Кошти планують спрямувати на закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва та критично важливі матеріали, зокрема українських виробників, ремонт та обслуговування військової техніки, реалізацію спільних проєктів з міжнародними оборонними компаніями.

Від української сторони документ підписали перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв та заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян.

Від Великої Британії – генерал-майор Анна-Лі Райлі, директор Управління залучення та застосування стратегічних спроможностей Міноборони Сполученого Королівства.

– Це фінансування має не лише практичну, а й принципову цінність. Надприбутки з російських активів спрямовуються на посилення української оборони – як відповідь на агресію та визнання права України на захист, – зазначив перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв.

Давид Алоян підкреслив, що українські підприємства мають спроможності на $35 млрд, але дефіцит коштів заважає їх повному використанню.

Він також висловив вдячність уряду Великої Британії за підтримку виробництва озброєння в Україні.

Джерело : Міноборони

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