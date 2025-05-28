Долгожданное солнце: когда в Украине закончатся дожди и какой будет погода в начале лета

В последние дни погода в Украине порадовала не всех — несколько дней подряд наблюдаются дожди, иногда довольно сильные ливни. Из-за этого многие люди интересуются, когда в Украине закончатся дожди и чего ожидать от первых дней лета.

Факты ICTV обратились к синоптику Наталье Птухе, чтобы узнать, когда закончится дождливый период и какой прогноз на начало лета.

Прогноз погоды на 28-29 мая

28 мая погоду в большинстве регионов Украины будут определять атмосферные фронты в зоне пониженного давления, что повлечет за собой облачность и дожди различной интенсивности. Лишь восточные области, а также Сумская ночью, Николаевская и Херсонская днем останутся без осадков.

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Ожидается облачная погода, местами пройдут умеренные дожди, а на Прикарпатье, в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, а днем и в Житомирской и Киевской областях — сильные ливни.

Ветер преимущественно юго-восточный, в западных областях — северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с на левобережье и в Карпатах.

Температура воздуха:

в западных регионах: ночью 7-12°, днем 13-18°;

на остальной территории: ночью 13-18°, днем 18-23°, в восточных областях — до 24-27°.

В четверг над территорией Украины будет сохраняться влажная воздушная масса. Большинство регионов будет испытывать недостаток тепла, а в западных областях погода будет оставаться прохладной. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 10-15°, днем — 18-23°, на западе — 13-18°.

Что касается осадков, то в ночные часы дожди ожидаются на западе, востоке и северо-востоке страны. Днем дожди пройдут на большинстве территории, местами на левобережье возможны грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, на западе — северо-западный, 5-10 м/с.

28-29 мая, из-за прогнозируемых сильных осадков, на реках суббассейнов Прута и Серета ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м, а местами — до 2,0 м по сравнению с уровнем на 8:00 27 мая. Это может привести к выходу воды на пойму и частичному подтоплению участка автодороги местного значения в Вижницком районе Черновицкой области.

Объявлен уровень опасности — I желтый.

В зонах сильных ливней возможно формирование интенсивного склонного и местного стока, а также резкое повышение уровней воды в небольших реках.

Когда закончатся затяжные дожди в Украине

Наталья Птуха отмечает, что сейчас трудно сказать, когда закончатся дожди окончательно. Пока дожди продолжатся, ведь мы до сих пор находимся в зоне влажной воздушной массы и в поле пониженного атмосферного давления. Итак, в последующие двое суток в большинстве областей — кратковременные дожди, завтра днем на левобережье — с грозами.

— В субботу прогнозируется небольшой перерыв от дождей, поэтому погода будет преимущественно без осадков. Осадки в субботу будут на востоке и юго-востоке. На севере и западе в субботу будет уже новый атмосферный фронт. Там возможны небольшие кратковременные дожди, но уже более локального характера, — сказала эксперт.

Когда закончатся дожди в Киеве и чего ожидать от начала лета

Если смотреть на начало лета, то 1 июня у нас в юго-восточной части — локальные дожди с грозами. 2 июня ожидаем погоду преимущественно без осадков. Только в Крыму и Приазовье, днем по западным областям могут быть кратковременные дожди с грозами. В Киеве 2 июня без осадков.

— То есть в начале лета будет наблюдаться неустойчивая атмосфера, но уже будут периоды с перерывами от дождей и прояснения. Поэтому мы прогнозируем, что температурный фон выровняется, уже не будет так прохладно на западе, как сейчас. Начиная с первых дней июня, ночью температура будет 10-16°, а днем температура будет достигать 20-25°, на юге страны — до 28°, — подытожила синоптик.

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