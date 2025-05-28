Довгоочікуване сонце: коли в Україні закінчаться дощі та якою буде погода на початку літа

Останніми днями погода в Україні порадувала не всіх — кілька днів поспіль спостерігаються дощі, іноді досить сильні зливи. Через це багато людей цікавляться, коли в Україні закінчаться дощі і чого очікувати від перших днів літа.

Факти ICTV звернулися до синоптикині Наталії Птухи, щоб дізнатися, коли закінчиться дощовий період та який прогноз на початок літа.

Прогноз погоди на 28-29 травня

28 травня погоду в більшості регіонів України визначатимуть атмосферні фронти в зоні зниженого тиску, що спричинить хмарність і дощі різної інтенсивності. Лише східні області, а також Сумська вночі, Миколаївська й Херсонська вдень залишаться без опадів.

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Очікується хмарна погода, місцями пройдуть помірні дощі, а на Прикарпатті, у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, а вдень і в Житомирській та Київській областях — сильні зливи.

Вітер переважно південно-східний, у західних областях — північно-західний, 7–12 м/с, із поривами до 15–20 м/с на лівобережжі та в Карпатах.

Температура повітря:

у західних регіонах: вночі 7–12°, вдень 13–18°;

на решті території: вночі 13–18°, вдень 18–23°, у східних областях — до 24–27°.

У четвер над територією України зберігатиметься волога повітряна маса. Більшість регіонів відчуватиме нестачу тепла, а в західних областях погода залишатиметься прохолодною. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 10–15°, вдень — 18–23°, на заході — 13–18°.

Щодо опадів, то у нічні години дощі очікуються на заході, сході та північному сході країни. Вдень дощі пройдуть на більшості території, місцями на лівобережжі можливі грози. Вітер переважно південно-східний, на заході — північно-західний, 5–10 м/с.

28–29 травня, через прогнозовані сильні опади, на річках суббасейнів Пруту та Серету очікується підйом рівнів води на 0,5–1,5 м, а подекуди — до 2,0 м порівняно з рівнем на 8:00 27 травня. Це може призвести до виходу води на заплаву та часткового підтоплення ділянки автодороги місцевого значення у Вижницькому районі Чернівецької області.

Оголошено рівень небезпеки — I жовтий.

У зонах сильних злив можливе формування інтенсивного схилового і місцевого стоку, а також різке підвищення рівнів води в невеликих річках.

Коли закінчаться затяжні дощі в Україні

Наталя Птуха зазначає, що наразі важко сказати, коли закінчаться дощі остаточно. Поки вони продовжаться, адже ми досі перебуваємо у зоні вологої повітряної маси та у полі зниженого атмосферного тиску. Отже, у наступні дві доби в більшості областей — короткочасні дощі, у четвер вдень на лівобережжі — з грозами.

– У суботу прогнозується невелика перерва від дощів, тож погода буде переважно без опадів. Опади в суботу будуть на сході та південному сході. На півночі та заході в суботу буде вже новий атмосферний фронт. Там можливі невеликі короткочасні дощі, але вже більш локального характеру, – сказала експерт.

Коли закінчаться дощі у Києві та чого очікувати від початку літа

Якщо дивитися на початок літа, то 1 червня у нас у південно-східній частині — локальні дощі з грозами. 2 червня очікуємо погоду переважно без опадів. Лише в Криму та Приазов’ї, вдень по західних областях можуть бути короткочасні дощі з грозами. У Києві 2 червня без опадів.

– Тобто на початку літа спостерігатиметься нестійка атмосфера, але вже будуть періоди з перервами від дощів та прояснення. Тому ми прогнозуємо, що температурний фон вирівняється, вже не буде так прохолодно на заході, як зараз. Починаючи з перших днів червня, вночі температура буде 10-16°, а вдень сягатиме 20-25°, на півдні країни — до 28°, – підсумувала синоптикиня.

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