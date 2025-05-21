Сезон клубники в Украине: что с ценами и когда ждать пика урожая

На рынке свежих фруктов и ягод клубника занимает особое место, из-за потребительских качеств и значительной питательности. Эта ягода является ценным источником витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, что делает ее чрезвычайно полезной для здоровья.

Факты ICTV узнавали, сколько длится сезон клубники и какова ее стоимость.

Начало сезона клубники в Украине

В 2025 году сезон клубники в Украине стартовал в начале мая, особенно активно — в западных регионах, в частности на Закарпатье.

Сейчас смотрят

Основной сбор ожидается в конце мая — начале июня, когда на рынки массово будет поступать ягода из открытого грунта. Это может способствовать снижению цен.

Сколько длится и когда заканчивается сезон клубники в Украине:

Базовый сезон длится примерно 3-4 недели — с конца мая.

Благодаря выращиванию различных сортов и современным агротехнологиям некоторые хозяйства собирают урожай с мая по ноябрь.

Сколько стоит клубника в Украине в сезон и стоит ли ожидать низких цен

Сейчас в сети супермаркетов Сильпо цена на клубнику варьируется. В частности, весовая клубника стоит около 287-339 грн за килограмм, в зависимости от сорта и поставщика. Фасованная клубника (например, в пачках по 250 или 500 граммов) дороже.

В начале сезона цена на клубнику была достаточно высокой — в мае 2025 года килограмм стоил около 299 грн, а в супермаркетах — более 500 грн. С ростом предложения ожидается снижение до 80-100 грн/кг, хотя из-за роста затрат на выращивание цены могут оставаться выше, чем в предыдущие годы. Об этом рассказал изданию Укринформ владелец хозяйства Берри Прикарпатья, что на Ивано-Франковщине.

Нынешняя весна выдалась довольно холодной, что может существенно повлиять на урожай клубники. Из-за низких температур и недостаточного количества солнечных дней, развитие ягод замедляется, а количество урожая может быть меньше, чем обычно.

Поэтому не стоит рассчитывать на слишком низкие цены на клубнику в этом сезоне. Скорее всего, стоимость будет выше, чем в годы с благоприятной погодой, ведь меньшее предложение обычно ведет к повышению цен на рынке.

Где собирают клубнику в Украине

Клубнику выращивают по всей Украине. Наибольшие объемы производства зафиксированы в Винницкой области — около 18 000 т в год. Также активно выращивают в Одесской, Волынской, Херсонской и Львовской областях.

В фермерском хозяйстве в Ивано-Франковской общине, в селе Чукаловка, также выращивают эту вкусную ягоду. Сейчас в хозяйстве Берри Прикарпатья выращивают клубнику на площади 0,85 га под пленочным укрытием. Предпочтение отдается итальянскому сорту Мурано благодаря его сладким вкусовым качествам.

Читайте также Замедляет старение и помогает при артрите: эксперты назвали очень полезный фрукт

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.