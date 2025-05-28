ППО, снаряди, далекобійна зброя: Німеччина надає Україні допомогу на €5 млрд

Україна та Німеччина уклали угоду щодо фінансування виробництва далекобійного озброєння українського виробництва.

Було підписано контракт між Україною та німецькими оборонними підприємствами, повідомила пресслужба Бундесверу.

Новий пакет військової допомоги від Німеччини на €5 млрд

Угоду уклали міністр оборони України Рустем Умєров і його німецький колега Борис Пісторіус. Міністерство оборони Німеччини підтвердило готовність надати Києву новий пакет військової допомоги на суму €5 млрд.

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Згідно з домовленостями, Німеччина профінансує виробництво в Україні новітніх систем далекобійного озброєння. Значна частина цих систем буде виготовлена протягом 2025 року.

– Системи озброєння оперативно надійдуть до української армії – перші зразки можуть бути передані вже протягом кількох тижнів. Оскільки ці комплекси вже експлуатуються Збройними силами України, додаткові тренування не знадобляться, – йдеться в офіційній заяві.

Окрім того, Берлін продовжить постачати боєприпаси. Зокрема, на 2025 рік уже заплановані обсяги постачання артилерійських снарядів та нові пакети для різноманітних видів озброєнь, зокрема критично важливих систем ППО. Україна також отримає стрілецьку зброю та додаткове наземне озброєння.

Окремий контракт на постачання засобів протиповітряної оборони та відповідних боєприпасів був підписаний між міністром оборони України та представниками німецької оборонної компанії Diehl.

Частину фінансової допомоги Німеччина спрямує на створення та модернізацію ремонтних потужностей в Україні. Для реалізації цього проєкту оборонні компанії двох країн досягли згоди про створення спільного підприємства.

Яку допомогу отримає Україна від Німеччини

– Провів важливу зустріч з моїм колегою і другом, міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Маємо конкретні результати – рішення, які суттєво посилюють нашу оборону, – зазначив голова Міноборони України Рустем Умєров.

За його словами, рішення про надання допомоги Украаїні вже вже затверджене Бундестагом. Україна отримає:

Далекобійне озброєння. Німеччина та Україна підписали Лист про намір, відповідно до якого буде профінансовано закупівлю сучасних далекобійних засобів на сотні мільйонів євро.

Німеччина та Україна підписали Лист про намір, відповідно до якого буде профінансовано закупівлю сучасних далекобійних засобів на сотні мільйонів євро. Контракт на засоби ППО. Укладено контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T та відповідних ракет. Загальна сума контракту становить €2,2 млрд.

Укладено контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T та відповідних ракет. Загальна сума контракту становить €2,2 млрд. Медичне обладнання. Німеччина профінансує закупівлю медичного обладнання, виготовленого українськими виробниками.

Уряд ФРН також зобов’язався підтримувати інвестиції в український оборонно-промисловий сектор і закликати до цього інших партнерів, особливо в напрямку посилення протиповітряної оборони.

Вартість усієї переліченої допомоги складає близько €5 млрд. Кошти будуть виділені з фондів, які раніше схвалив німецький парламент.

Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц повідомляв, що Німеччина візьме на себе часткове фінансування супутникової мережі Starlink в Україні. З квітня відповідальність за частину витрат на супутниковий зв’язок покладено на ФРН.

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