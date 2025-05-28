РФ готовится производить 350 дронов в сутки: Зеленский о массированных атаках БпЛА

Россияне готовятся к изготовлению 300-350 дронов в сутки.

Об этом 27 мая во время встречи с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский – о наращивании производства дронов в России

По словам главы государства, в настоящее время в РФ готовятся к производству 300-350 дронов в сутки.

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Кроме того, продолжает президент Украины, россиянам дали задание иметь 500 дронов в сутки.

– Я не считаю, что у них это есть, – отмечает Владимир Зеленский.

Поэтому, говорит глава страны, не воспринимает, когда предполагают, что РФ может применять 1 000 дронов во время одной атаки на Украину.

– Хотя мы должны понять, что можно несколько дней накапливать, и потом будут и такие сутки. Нельзя сказать, что такого не будет, – предполагает глава государства.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 190-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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