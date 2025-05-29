Безумная жара или ливни: климатолог рассказала о погоде на лето 2025 года

Вследствие действия холодных атмосферных фронтов в мае во многих областях было отсрочено метеорологическое лето, хотя на большинстве территории Украины оно уже наступило. Также наблюдалось большое количество дождей.

Об ориентировочном прогнозе погоды на лето 2025 года мы поговорили с заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Верой Балабух.

Будет ли аномальная жара летом 2025 года

Эксперт отметила, что сезонные прогнозы погоды — это описание лишь общих тенденций, которых следует ожидать, сценарий того, как будут меняться погодные условия в больших масштабах и в течение длительных периодов. Долгосрочные прогнозы отличаются от краткосрочных прогнозов погоды на 1-5 суток, которые мы получаем от синоптиков.

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Это климатические прогнозы, и они дают информацию только об отклонении от климатической нормы средних за сезон или месяц значений температуры воздуха и количества осадков. То есть прогнозируется, будет прохладнее или теплее, чем обычно, будет наблюдаться дефицит осадков или их количество за месяц будет значительным. Например, прогноз на май абсолютно не оправдался, хотя такие случаи очень редки.

Прогнозирование погоды на длительный период является очень сложной задачей, поскольку необходимо учитывать те факторы, которые будут влиять на погоду в определенном регионе в течение длительного времени. Прежде всего это процессы, которые происходят в океанах, в высоких слоях атмосферы, тенденции изменения климата и другие. Эти процессы, по данным мониторинга состояния атмосферы и океана, описывают численные модели погоды.

На основе их анализа вычисляются вероятные значения метеорологических показателей на несколько месяцев вперед. Поскольку такие расчеты чрезвычайно сложны и требуют значительных ресурсов, то их реализуют преимущественно мировые прогностические центры и отдельные страны, которые проводят вычисления для всей планеты. Украина, к сожалению, не имеет своих численных моделей погоды и не проводит таких расчетов.

— Информацию о возможной погоде летом мы узнаем с помощью расчетов численных моделей прогнозов мировых центров: ECMWF — Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, а также Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), которые традиционно занимаются этим, — отметила эксперт.

Отдельные страны также делают похожие прогнозы. По тем расчетам, что мы сейчас имеем, действительно ожидается, что средняя температура летом 2025 года может быть на 1-2° выше, чем климатическая норма.

— Я имею в виду многолетние значения с 1991 до 2020 года, — уточнила эксперт.

Вероятен дефицит осадков, особенно в восточных и южных областях страны.

Погода в июне 2025 года

Созданная в программе ЕС Copernicus Европейская информационная система лесных пожаров детализирует месячный прогноз на прогноз погоды в отдельные недели. Поэтому по этим данным мы можем более подробно рассмотреть, какой будет погода в июне. Ожидается, что она может быть достаточно изменчивой.

— В начале месяца постепенное распространение гребня Азорского антициклона на территорию Европы будет способствовать прекращению осадков и повышению температуры воздуха в Украине. Будет способствовать повышению атмосферного давления и антициклон, который сформируется на севере Атлантики, — сообщила климатолог.

Такие условия погоды будут сохраняться, вероятно, до середины месяца. Во второй декаде июня над северо-восточной Европой возможно образование области низкого давления, которая существенно повлияет на погоду, способствуя заливу холодного арктического воздуха на центральные и северо-восточные регионы Европы. Этот поток может достичь и территории Украины, в частности, северных, северо-восточных областей страны.

Поэтому температура воздуха может снизиться, возможны осадки. По мере перемещения циклона дальше на восток и усиления влияния области высокого давления, температура воздуха повысится. В целом ожидается, что средняя за месяц температура воздуха в июне может быть на 1-2° выше нормы.

— Что касается осадков, то из-за сложности синоптических процессов есть определенная неопределенность. Так, по расчетам ECMWF, ожидается незначительный дефицит осадков на всей территории страны. Однако по вычислениям NOAA возможны осадки в западных и восточных областях страны, а на юге — их дефицит, — отметила эксперт.

Поэтому нужно внимательно отслеживать, как будет развиваться синоптическая ситуация, чтобы уточнить этот прогноз.

Погода в июле 2025 года

В июле в Украине обычно наблюдается самая высокая температура воздуха в течение года. Вероятно, что в этом году июль не будет исключением. Ожидается, что температура воздуха может быть на 1-2° выше нормы, а на востоке эти аномалии могут достигать 3° и более. В восточных, юго-восточных областях будет наблюдаться не только жаркая погода, но и дефицит осадков.

Погода в августе 2025 года

В августе также ожидается температура воздуха на 1-2° выше нормы, дефицит осадков, особенно в центральных, юго-восточных областях страны.

По мере поступления новой информации о состоянии атмосферы и океанов, расчеты численных моделей погоды обновляются, а прогнозы условий погоды уточняются. Однако, следует помнить, что чем меньше заблаговременность прогноза, тем он точнее.

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