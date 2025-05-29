Шалена спека чи зливи: кліматолог розповіла про погоду на літо 2025 року

Внаслідок дії холодних атмосферних фронтів у травні в багатьох областях було відтерміноване метеорологічне літо, хоча на більшості території України воно вже настало. Також спостерігалася велика кількість дощів.

Про орієнтовний прогноз погоди на літо 2025 року ми поговорили з завідувачкою відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Вірою Балабух.

Чи буде аномальна спека влітку 2025 року

Експерт зазначила, що сезонні прогнози погоди на літо 2025 року — це можливий сценарій того, що може нас очікувати влітку, але він не обов’язково справдиться. Наприклад, прогноз на травень абсолютно не справдився, хоча такі випадки дуже рідкісні.

Зараз дивляться

– Інформацію про можливу погоду влітку ми дізнаємося за допомогою розрахунків чисельних моделей прогнозів світових центрів: ECMWF — Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, а також Лабораторії дослідження атмосфери океану США, які традиційно займаються цим, – зазначила експертка.

Окремі країни також роблять схожі прогнози. За тими розрахунками, що ми зараз маємо, дійсно очікується, що середня температура влітку 2025 року може бути на 2° вище, ніж кліматична норма.

– Я маю на увазі багаторічні значення з 1991 до 2020 року, – уточнила експертка.

Погода у червні 2025 року

У червні процеси, які були характерні для травня, продовжаться, зокрема у першій його половині. За розрахунками, є велика ймовірність того, що на території Європи, зокрема й України, переважатиме досить потужна ділянка високого тиску.

Погоду визначатимуть Азовський антициклон та антициклон, який сформується на півночі Європи. Найцікавіше, що це поєднуватиметься з потужним циклоном, який буде на північному сході України.

– За таких умов можливі вторгнення холоду на територію Росії, які можуть охопити і східні області України. Саме на Сході України температура на початку червня може бути дещо нижчою за кліматичну норму, – зазначила експертка.

Але у мірі того як ділянка високого атмосферного тиску поширюватиметься далі на схід, температура повітря підвищуватиметься.

Дощів у червні очікується більше за норму.

Погода у липні 2025 року

Найбільш спекотним місяцем буде липень.

Зазвичай у цей період спостерігається найвища температура, тож, імовірно, цього року липень також не буде винятком.

Погода у серпні 2025 року

Серпень може бути більш посушливим, ніж зазвичай. Температура буде близькою до кліматичної норми, але опадів прогнозується небагато.

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