Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Хто покинув МастерШеф 15 у 13-му випуску після боротьби за місце на кухні
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком
Рейтинг WTA: прогрес Костюк та виліт Калініної з першої сотні
Ексклюзив
Ексклюзив
Віра Балабух, завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту
Марина Терюханова, редакторка стрічки
4 хв.

Шалена спека чи зливи: кліматолог розповіла про погоду на літо 2025 року

погода на літо
Фото: Pexels

Внаслідок дії холодних атмосферних фронтів у травні в багатьох областях було відтерміноване метеорологічне літо, хоча на більшості території України воно вже настало. Також спостерігалася велика кількість дощів. 

Про орієнтовний прогноз погоди на літо 2025 року ми поговорили з завідувачкою відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Вірою Балабух.

Чи буде аномальна спека влітку 2025 року

Експерт зазначила, що сезонні прогнози погоди на літо 2025 року — це можливий сценарій того, що може нас очікувати влітку, але він не обов’язково справдиться. Наприклад, прогноз на травень абсолютно не справдився, хоча такі випадки дуже рідкісні.  

Зараз дивляться

– Інформацію про можливу погоду влітку ми дізнаємося за допомогою розрахунків чисельних моделей прогнозів світових центрів: ECMWF — Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, а також Лабораторії дослідження атмосфери океану США, які традиційно займаються цим, – зазначила експертка.  

Окремі країни також роблять схожі прогнози. За тими розрахунками, що ми зараз маємо, дійсно очікується, що середня температура влітку 2025 року може бути на 2° вище, ніж кліматична норма.  

– Я маю на увазі багаторічні значення з 1991 до 2020 року, – уточнила експертка.  

Погода у червні 2025 року 

У червні процеси, які були характерні для травня, продовжаться, зокрема у першій його половині. За розрахунками, є велика ймовірність того, що на території Європи, зокрема й України, переважатиме досить потужна ділянка високого тиску.

Погоду визначатимуть Азовський антициклон та антициклон, який сформується на півночі Європи. Найцікавіше, що це поєднуватиметься з потужним циклоном, який буде на північному сході України.  

– За таких умов можливі вторгнення холоду на територію Росії, які можуть охопити і східні області України. Саме на Сході України температура на початку червня може бути дещо нижчою за кліматичну норму, – зазначила експертка.  

Але у мірі того як ділянка високого атмосферного тиску поширюватиметься далі на схід, температура повітря підвищуватиметься.

Дощів у червні очікується більше за норму. 

Погода у липні 2025 року 

Найбільш спекотним місяцем буде липень.

Зазвичай у цей період спостерігається найвища температура, тож, імовірно, цього року липень також не буде винятком. 

Погода у серпні 2025 року 

Серпень може бути більш посушливим, ніж зазвичай. Температура буде близькою до кліматичної норми, але опадів прогнозується небагато. 

Читайте також
Довгоочікуване сонце: коли в Україні закінчаться дощі та якою буде погода на початку літа
коли в Україні закінчаться дощі

Погода в Україні, Спека
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Останні новини
У Києві обвалився балкон із американцем, який знімав війну в Україні
американець впав з балконом
Яка доля чекає на Землю після згасання Сонця: науковий прогноз
що буде, коли Сонце згасне
Після історичного срібла УПЛ: Ротань залишив Олександрію
Руслан Ротань
Зеленський: Китай блокує постачання Mavic для України, але не для Росії
Володимир Зеленський 
Мобілізація з 1 червня: кого можуть призвати та які передбачено штрафи
Мобілізація-з-1-червня

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь