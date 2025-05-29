Суд в США признал торговые тарифы Трампа незаконными и заблокировал их

Введенные президентом Дональдом Трампом тарифы Федеральный суд по вопросам международной торговли США признал незаконными, постановив, что глава государства превысил свои полномочия.

Об этом пишут издания Financial Times, Bloomberg и Politico.

Так, коллегия из трех судей Федерального суда по международной торговле США единогласно приняла решение о признании неконституционными исполнительных указов президента США о введении масштабных пошлин на импорт товаров из ряда стран.

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Суд постановил, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), на который Трамп ссылался для обоснования введения тарифов, не дает ему таких полномочий. Согласно Конституции США, только Конгресс имеет право устанавливать тарифы.

— Указы о всемирных и зеркальных пошлинах превышают любые полномочия, предоставленные президенту, … для регулирования импорта с помощью тарифов, – говорится в решении суда.

Суд постановил, что указы Трампа “объявляются недействительными как противоречащие закону”.

Решение суда по тарифам Трампа

В частности, речь идет о введенных им 25% пошлинах на товары из Канады и Мексики, 20% – на импорт из Китая, а также 10% тарифе на импорт из других стран-торговых партнеров США, которые обосновывались необходимостью уменьшения торгового дефицита.

Однако, как пишет CNN, решение суда “не влияет на 25% тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий, которые подпадают под действие раздела 232 Закона о расширении торговли — другого закона, чем тот, на который ссылался Трамп для своих более широких торговых действий”.

Стоит заметить, что суд к тому же отменил “взаимные” тарифы в размере от 20% до 50% на продукцию из 60 стран, которые должны были вступить в силу 9 июля, если правительства других государств не смогут к тому времени достичь соглашения с Белым домом.

— Мы возбудили это дело, потому что Конституция не предоставляет ни одному президенту неограниченных полномочий для подрыва экономики. Это решение подтверждает, что наши законы имеют значение и что торговые решения не могут приниматься по прихоти президента, — заявил генеральный прокурор штата Орегон Дэн Рейфилд, который вместе с 11 другими генеральными прокурорами подали иск против пошлин Трампа.

Со своей стороны, представитель Белого дома раскритиковал это решение, заявив, что “президент Трамп пообещал поставить Америку на первое место, и администрация стремится использовать все рычаги исполнительной власти для преодоления этого кризиса и восстановления американского величия”.

В течение нескольких минут после объявления решения администрация Трампа подала апелляцию.

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