МОН утвердило образовательную программу для старшей школы — что изменится

Министерство образования и науки Украины утвердило Типичную образовательную программу для старшей школы.

Утверждена Типичная образовательная программа для старшей школы

Как сообщает МОН, программа предоставит возможности для учеников 10-12 классов выбирать свой образовательный путь. В частности, профиль обучения, курсы для углубления или расширения профиля, а также внепрофильные предметы.

Ученики будут выбирать пакетное решение предметов и курсов, входящих в профиль по умолчанию. Например, в математическом профиле подростки будут изучать математику и другие обязательные предметы этого направления.

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Кроме этого, ученики будут выбирать предметы или курсы в рамках профиля, которые помогут углубить знания и усовершенствовать умения. В качестве примера, это может быть комбинаторный анализ для математического профиля.

Также ученики будут выбирать предметы и курсы вне профиля для своего всестороннего развития. Например, учась на математическом профиле, они могут выбрать курс драматургии и театра.

В МОН отмечают, что учебный план содержит предметы и курсы, обязательные для всех учеников. Все предметы, которые являются обязательными для сдачи государственной итоговой аттестации после 12 класса (в формате НМТ), будут изучать в течение трех лет.

Типичная образовательная программа: что еще изменится

По информации Министерства образования и науки, для старшей школы появится возможность формировать сменные группы, чтобы обеспечить изучение выборочных предметов и курсов.

В Типичной образовательной программе уменьшится количество обязательных предметов. Ранее 11-классники одновременно осваивали по меньшей мере 14 предметов, но теперь в 12 классе этот перечень может сократиться от пяти до восьми, в зависимости от профиля.

— Особенно это актуально для школ, которые внедряют интегрированное обучение. Например, курс естественных наук для гуманитарных профилей или интегрированный языково-литературный курс — для STEM-профилей, — говорится в сообщении.

В МОН отмечают, что появится возможность для школ самостоятельно создавать программы непрофильных предметов и курсов по выбору. Они не обязательно должны базироваться на утвержденных модельных учебных программах, ведь учебное заведение сможет разработать собственное содержание.

Каким будет количество часов для изучения предметов

Типичная образовательная программа будет содержать типовые учебные планы (таблицы с перечнями часов на изучение предметов или курсов) для трех кластеров: языково-литературный, социально-гуманитарный и STEM.

В рамках этих кластеров лицеи смогут формировать различные профили, отмечают в Министерстве образования и науки.

В частности, в 10 классе будет профильно-адаптационный цикл, в котором ученики смогут изменить профиль.

Количество часов для обязательных образовательных компонентов в первом семестре 10 класса будет одинаковым для всех подростков. В первом семестре они будут иметь часы для предметов и курсов по выбору. Во втором семестре количество часов для профильных предметов увеличится.

В течение 11 и 12 классов состоится профильный цикл. Учебный план будет охватывать большее количество часов для изучения выбранного профиля и выборочных предметов и курсов.

В МОН утверждают, что количество таких часов будет расти ежегодно, а количество часов на обязательные для всех предметы — уменьшаться.

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