Перечень должностей, на которых требуется знание английского: изменения в области образования и науки
Правительством Украины определен перечень должностей на которые кандидатам необходимо владеть английским языком, в частности в области образования и науки.
Для каких должностей требуется знание английского языка и кого касаются изменения — читайте на Фактах ICTV.
Должности на которых требуется знание английского языка
Английский язык относится к языкам международного общения. Законом Украины О применении английского языка в Украине определен перечень должностей на которых требуется знание английского языка.
Прежде всего это касается лиц, работающих на должностях государственной службы, а также в сфере образования и науки.
Должности на которых требуется знание английского языка изменения в сфере образования и науки:
- В учреждениях высшего образования: деканы факультетов, руководители кафедр, заместители руководства, профессора, исследователи и руководители отделов международного сотрудничества.
- В колледжах: специалисты, представляющие международное сообщество, а также руководители подразделений, которые взаимодействуют с иностранными студентами.
- В профессионально-технических учебных заведениях: методисты и административный персонал, отвечающий за международные связи.
- В научно-исследовательских учреждениях: руководители аспирантуры, менеджеры издательских проектов, старшие научные сотрудники и другие ответственные лица.
Тарас Мельничук сообщил, что претенденты на занятие указанных должностей обязаны владеть английским языком.
Соответствующие изменения и должности на которых требуется знание английского языка вступят в силу через четыре года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.
Английский язык в системе образования Украины: что говорит закон
Украина активно поддерживает изучение английского языка гражданами путем внедрения различных образовательных инициатив и создания необходимых условий.
В частности, в статье 8 Закона Украины О применении английского языка в Украине указано проведение таких мероприятий:
- интеграции английского языка в учебный процесс для детей ясельного, младшего и среднего дошкольного возраста в детсадах;
- внедрение обязательного изучения английского для детей старшего дошкольного возраста;
- обязательного преподавания английского языка (как первого или второго иностранного) в школах, учреждениях профессионального образования, профессионального предвысшего и высшего образования в соответствии с выбранной образовательной программой;
- содействие развитию образовательных услуг по изучению английского языка через деятельность частных и государственных образовательных учреждений
Также сайты украинских университетов и научных учреждений, кроме государственного языка, обязаны иметь актуальные англоязычные версии.
Такие версии должны содержать полную информацию о содержании образовательных программ, научной и творческой деятельности, а также сведения о преподавательском составе.