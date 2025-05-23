Перечень должностей, на которых требуется знание английского: изменения в области образования и науки

Правительством Украины определен перечень должностей на которые кандидатам необходимо владеть английским языком, в частности в области образования и науки.

Для каких должностей требуется знание английского языка и кого касаются изменения — читайте на Фактах ICTV.

Должности на которых требуется знание английского языка

Английский язык относится к языкам международного общения. Законом Украины О применении английского языка в Украине определен перечень должностей на которых требуется знание английского языка.

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Прежде всего это касается лиц, работающих на должностях государственной службы, а также в сфере образования и науки.

Должности на которых требуется знание английского языка изменения в сфере образования и науки:

В учреждениях высшего образования: деканы факультетов, руководители кафедр, заместители руководства, профессора, исследователи и руководители отделов международного сотрудничества.

В колледжах: специалисты, представляющие международное сообщество, а также руководители подразделений, которые взаимодействуют с иностранными студентами.

В профессионально-технических учебных заведениях: методисты и административный персонал, отвечающий за международные связи.

В научно-исследовательских учреждениях: руководители аспирантуры, менеджеры издательских проектов, старшие научные сотрудники и другие ответственные лица.

Тарас Мельничук сообщил, что претенденты на занятие указанных должностей обязаны владеть английским языком.

Соответствующие изменения и должности на которых требуется знание английского языка вступят в силу через четыре года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Английский язык в системе образования Украины: что говорит закон

Украина активно поддерживает изучение английского языка гражданами путем внедрения различных образовательных инициатив и создания необходимых условий.

В частности, в статье 8 Закона Украины О применении английского языка в Украине указано проведение таких мероприятий:

интеграции английского языка в учебный процесс для детей ясельного, младшего и среднего дошкольного возраста в детсадах;

внедрение обязательного изучения английского для детей старшего дошкольного возраста;

обязательного преподавания английского языка (как первого или второго иностранного) в школах, учреждениях профессионального образования, профессионального предвысшего и высшего образования в соответствии с выбранной образовательной программой;

содействие развитию образовательных услуг по изучению английского языка через деятельность частных и государственных образовательных учреждений

Также сайты украинских университетов и научных учреждений, кроме государственного языка, обязаны иметь актуальные англоязычные версии.

Такие версии должны содержать полную информацию о содержании образовательных программ, научной и творческой деятельности, а также сведения о преподавательском составе.

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