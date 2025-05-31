МОН затвердило освітню програму для старшої школи – що зміниться

Міністерство освіти та науки України затвердило Типову освітню програму для старшої школи.

Затверджено Типову освітню програму для старшої школи

Як повідомляє МОН, програма надасть можливості для учнів 10–12 класів обирати свій освітній шлях. Зокрема, профіль навчання, курси для поглиблення чи розширення профілю, а також позапрофільні предмети.

Учні обиратимуть пакетне рішення предметів і курсів, що входять до профілю за замовчуванням. Наприклад, у математичному профілі підлітки вивчатимуть математику та інші обовʼязкові предмети цього напрямку.

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Крім цього, учні вибиратимуть предмети чи курси у рамках профілю, які допоможуть поглибити знання та вдосконалити вміння. Як приклад, це може бути комбінаторний аналіз для математичного профілю.

Також учні обиратимуть предмети й курси поза профілем для свого всебічного розвитку. Наприклад, навчаючись на математичному профілі, вони можуть обрати курс драматургії й театру.

У МОН зазначають, що навчальний план містить предмети та курси, обовʼязкові для всіх учнів. Усі предмети, які є обовʼязковими для складання державної підсумкової атестації після 12 класу (у форматі НМТ), вивчатимуть протягом трьох років.

Типова освітня програма: що ще зміниться

За інформацією Міністерства освіти і науки, для старшої школи з’явиться можливість формувати змінні групи, щоб забезпечити вивчення вибіркових предметів і курсів.

У Типовій освітній програмі зменшиться кількість обов’язкових предметів. Раніше 11-класники одночасно опановували щонайменше 14 предметів, але тепер у 12 класі цей перелік може скоротитися від п’яти до восьми, залежно від профілю.

– Особливо це актуально для шкіл, які впроваджують інтегроване навчання. Наприклад, курс природничих наук для гуманітарних профілів або інтегрований мовно-літературний курс – для STEM-профілів, – йдеться у повідомленні.

У МОН зазначають, що з’явиться можливість для шкіл самостійно створювати програми непрофільних предметів і курсів за вибором. Вони не обов’язково мають базуватися на затверджених модельних навчальних програмах, адже заклад освіти зможе розробити власний зміст.

Якою буде кількість годин для вивчення предметів

Типова освітня програма міститиме типові навчальні плани (таблиці з переліками годин на вивчення предметів чи курсів) для трьох кластерів: мовно-літературний, соціально-гуманітарний та STEM.

У рамках цих кластерів ліцеї зможуть формувати різноманітні профілі, зазначають у Міністерстві освіти та науки.

Зокрема, у 10 класі буде профільно-адаптаційний цикл, в якому учні зможуть змінити профіль.

Кількість годин для обов’язкових освітніх компонентів у першому семестрі 10 класу буде однаковою для всіх підлітків. У першому семестрі вони матимуть години для предметів і курсів за вибором. У другому семестрі кількість годин для профільних предметів збільшиться.

Протягом 11 та 12 класів відбудеться профільний цикл. Навчальний план охоплюватиме більшу кількість годин для вивчення обраного профілю та вибіркових предметів і курсів.

У МОН стверджують, що кількість таких годин зростатиме щороку, а кількість годин на обовʼязкові для всіх предмети – зменшуватиметься.

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