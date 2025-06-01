Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант
Анастасия Кожушко, редактор ленты
Паутина, изменившая игру: как удар по стратегической авиации РФ влияет на войну и ядерный баланс
Спецоперация СБУ под кодовым названием Паутина вызвала мощный резонанс как в военном, так и в дипломатическом измерениях.
Предварительно известно о поражении более 40 самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 и самолеты-разведчики А-50У на пяти военных аэродромах РФ: Белая, Дягилево, Оленья, Иваново и Воскресенск.
Это 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.
После масштабной атаки дронов на российские аэродромы эксперты в один голос называют ее беспрецедентной.
В интервью политолог Игорь Рейтерович и авиационный эксперт Валерий Романенко объяснили, почему это не просто военный успех, а стратегическое преимущество, которое окажет влияние на дипломатические процессы.
Спецоперация Паутина
По данным СБУ, ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации Паутина – 7 млрд долларов США.
По словам политолога Игоря Рейтеровича, масштабная атака беспилотников по территории РФ 1 июня – это беспрецедентный удар по российской стратегической авиации.
Он фактически изменяет баланс сил в ядерной триаде и подрывает способность России вести стратегическую воздушную кампанию.
– Конечно, это колоссальный удар по стратегическому паритету, который Россия, например, имела с Соединенными Штатами. Это составляла часть ядерной триады, и, собственно, теоретически, без этих самолетов Россия не сможет полноценно противостоять, например, США. Плюс не забываем, что это самолеты, которые Россия не строит. То есть это самолеты, которые у нее нет возможности строить. РФ способна их только обслуживать, так что потери невосстановимы, — подчеркнул эксперт.
Сколько стратегических бомбардировщиков у России
Валерий Романенко, авиационный эксперт и сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова, рассказал сколько стратегических бомбардировщиков у России и детализировал масштабы потерь.
Типы самолётов и их состояние на момент атаки:
- Ту-22М3
Общее количество — 56
В лётном состоянии — 32
Состояние после атаки — частично поражены
- Ту-95МС
Общее количество — 58
В лётном состоянии — 30
Состояние после атаки — частично поражены
- Ту-160
Общее количество — 13 (в строю)
В лётном состоянии — 6–7
Состояние после атаки — возможны поражения
- А-50У
Общее количество — 7
В лётном состоянии — 7
Состояние после атаки — подтверждено 1+ поражение
Особенно важна потеря самолетов А-50У — это летучий радар, без которых управление воздушными операциями на стратегическом уровне становится крайне сложным.
– Россия имела 10 таких самолетов, уже потеряла 3. К моменту спецоперации в России оставалось 7 А-50У. Это самые дорогие и ценные борта в ее авиации, говорит Романенко.
Спецоперацию Паутина сравнивают с Перл-Харбором
По словам авиационного эксперта, спецоперацию СБУ Паутина уже сравнивают с атакой на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года.
Когда японский флот совершил внезапную комбинированную атаку с воздуха и моря на военно-морскую базу США в Перл-Гарборе. Это стало шоком для Америки и вынудило ее вступить во Вторую мировую войну.
Как Перл-Харбор стал поворотным моментом для США, так и Паутина может стать новой вехой в войне России против Украины.
– Эту спецоперацию сравнивали с Перл-Харбором. Но там, понимаете, были не те времена, не та информационная атмосфера. Там можно было что-нибудь спрятать, там эскадру хоронили, целую эскадру авианосов. Сейчас ничего не утаишь. И в этих условиях мы нанесли синхронизированный удар по аэродромам. И даже израильские эксперты говорят, что их спецслужба нервно курит. Я думаю, что эту операцию будут изучать по всему миру, в военных академиях всего мира, – заметил Романенко.
Украина получила козыри перед переговорами в Стамбуле
Операция была реализована в преддверии нового раунда дипломатических переговоров в Стамбуле.
По мнению Рейтеровича, это четкий политический сигнал для международного сообщества и ответ на нарратив о “нехватке козырей” в Украине.
– Это ответ на заявления Трампа, что Украине нечем давить. На самом деле у нас есть козыри, и эта операция — подарок нашим дипломатам, — отмечает он.
На фоне этой атаки, российская делегация уже отправилась в Стамбул.
Однако, как отмечает Рейтерович, они теперь находятся в крайне сложном положении.
– Их ультиматумы выглядят смешно. Они приедут, а их там будут ждать не с уступками, а с улыбкой — ведь это символическая победа Украины.
Политолог подчеркнул, что РФ традиционно выдвигала требования, не имея мощного предметного подкрепления. Теперь, когда ее стратегические возможности взорваны, тон разговора изменится.
Куда РФ может перегнать самолеты
Как заметил авиационный эксперт Валерий Романенко, удар наносился дронами малого калибра, аэродромная инфраструктура не полностью уничтожена, россияне потеряли главное — безопасную иллюзию.
– В России просто нет много аэродромов, которые могут принимать такие самолеты. Это десятки тысяч квадратных метров бетона, сложная логистика.
Теоретически уцелевшие борта могут быть опрокинуты в Оленью, Моздок или Серышево (авиабаза Украинка), но и там от атак они не застрахованы.
Будет ли ядерный ответ РФ на операцию Паутина
По словам политолога, атака на стратегическую авиацию, по логике ядерной доктрины РФ, должна повлечь симметричный ответ — в частности, применение тактического ядерного оружия.
Но Россия ее не осуществила – и это удар по самому образу ее “непобедимости”.
– Согласно доктрине, это должна быть красная линия. Но они не ответили, и теперь выглядят крайне слабыми, – объясняет Рейтерович.
Как изменится тактика РФ после Паутины
Учитывая потери, Россия, вероятно, сделает ставку на ракеты наземного (Искандеры) и морского (Калибры) базирования, а также дроны-камикадзе типа Shahed.
Но эффективность таких замен сомнительна: дальность, точность и мощность Х-101 у стратегических бомбардировщиков превосходит все названное.
Романенко убежден: операция Паутина – это уникальный случай в современной военной истории.
– Это не просто удар по аэродромам. Это разрушение мифа о невразимости. Россияне верили, что война для них – это телевизор.
Операция стала не только тактическим успехом, но символом новой фазы войны.
Украина продемонстрировала, что даже без стратегической авиации и ядерного оружия способна наносить болезненные и точечные удары, которые меняют расклады на геополитической шахматной доске.