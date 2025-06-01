Паутина, изменившая игру: как удар по стратегической авиации РФ влияет на войну и ядерный баланс

Спецоперация СБУ под кодовым названием Паутина вызвала мощный резонанс как в военном, так и в дипломатическом измерениях.

Предварительно известно о поражении более 40 самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 и самолеты-разведчики А-50У на пяти военных аэродромах РФ: Белая, Дягилево, Оленья, Иваново и Воскресенск.

Это 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.

Сейчас смотрят

После масштабной атаки дронов на российские аэродромы эксперты в один голос называют ее беспрецедентной.

В интервью политолог Игорь Рейтерович и авиационный эксперт Валерий Романенко объяснили, почему это не просто военный успех, а стратегическое преимущество, которое окажет влияние на дипломатические процессы.

Спецоперация Паутина

По данным СБУ, ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации Паутина – 7 млрд долларов США.

По словам политолога Игоря Рейтеровича, масштабная атака беспилотников по территории РФ 1 июня – это беспрецедентный удар по российской стратегической авиации.

Он фактически изменяет баланс сил в ядерной триаде и подрывает способность России вести стратегическую воздушную кампанию.

– Конечно, это колоссальный удар по стратегическому паритету, который Россия, например, имела с Соединенными Штатами. Это составляла часть ядерной триады, и, собственно, теоретически, без этих самолетов Россия не сможет полноценно противостоять, например, США. Плюс не забываем, что это самолеты, которые Россия не строит. То есть это самолеты, которые у нее нет возможности строить. РФ способна их только обслуживать, так что потери невосстановимы, — подчеркнул эксперт.

Сколько стратегических бомбардировщиков у России

Валерий Романенко, авиационный эксперт и сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова, рассказал сколько стратегических бомбардировщиков у России и детализировал масштабы потерь.