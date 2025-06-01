Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Павутина, що змінила гру: як удар по стратегічній авіації РФ впливає на війну та ядерний баланс
Спецоперація СБУ під кодовою назвою Павутина спричинила потужний резонанс як у військовому, так і у дипломатичному вимірах.
Попередньо відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких — стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 та літаки-розвідники А-50У на пʼяти військових аеродромах РФ: Бєлая, Дягілєво, Оленья, Іваново, та Воскресенськ Московської області.
Це 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.
Після масштабної атаки дронів на російські аеродроми, експерти в один голос називають її безпрецедентною.
В інтерв’ю політолог Ігор Рейтерович та авіаційний експерт Валерій Романенко пояснили, чому це не просто військовий успіх, а стратегічна перевага, яка вплине на дипломатичні процеси.
Спецоперація Павутина
За даними СБУ, орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації Павутина – 7 млрд доларів США.
За словами політолога Ігоря Рейтеровича, масштабна атака безпілотників по території РФ 1 червня – це безпрецедентний удар по російській стратегічній авіації.
Він фактично змінює баланс сил у ядерній тріаді РФ та підриває здатність Росії вести стратегічну повітряну кампанію.
– Звісно, це колосальний удар по стратегічному паритету, який Росія, наприклад, мала зі Сполученими Штатами. Це складала частина ядерної тріади, і, власне теоретично, без цих літаків Росія не зможе повноцінно протистояти, наприклад, США. Плюс не забуваємо, що це літаки, які Росія не будує. Тобто це літаки, які вона не має можливості будувати. РФ здатна їх лише обслуговувати, тож втрати невідновні, — наголосив експерт.
Скільки стратегічних бомбардувальників у Росії
Валерій Романенко, авіаційний експерт та співробітник Державного музею авіації імені Антонова, розповів скільки стратегічних бомбардувальників у Росії та деталізував масштаби втрат.
Типи літаків та їх стан на момент атаки:
- Ту-22М3
Загальна кількість — 56
У льотному стані — 32
Стан після атаки — частина уражена
- Ту-95МС
Загальна кількість — 58
У льотному стані — 30
Стан після атаки — частина уражена
- Ту-160
Загальна кількість — 13 (у строю)
У льотному стані — 6–7
Стан після атаки — можливе ураження
- А-50У
Загальна кількість — 7
У льотному стані — 7
Стан після атаки — підтверджено 1+ ураження
Особливо важливою є втрата літаків А-50У — це летючий радар, без яких управління повітряними операціями на стратегічному рівні стає вкрай складним.
– Росія мала 10 таких літаків, вже втратила 3. На момент спецоперації у Росії залишалося 7 А-50У. Це найдорожчі й найцінніші борти в її авіації, — каже Романенко.
Спецоперацію Павутина порівнюють з Перл-Харбором
За словами авіаційного експерта, спецоперацію СБУ Павутина вже порівнюють з атакою на Перл-Харбор 7 грудня 1941 року.
Коли японський флот здійснив раптову комбіновану атаку з повітря та з моря на військово-морську базу США в Перл-Харборі. Це стало шоком для Америки і змусило її вступити у Другу світову війну.
Як Перл-Харбор став поворотним моментом для США, так і Павутина може стати новою віхою у війні Росії проти України.
– Цю спецоперацію порівнювали з Перл-Харбором. Але там, розумієте, були не ті часи, не та інформаційна атмосфера. Там можна було щось сховати, там ескадру ховали, цілу ескадру авіаносів. Зараз нічого не сховаєш. І в цих умовах ми завдали синхронізованого удару по аеродромах. І навіть ізраїльські експерти кажуть, що їхня спецслужба нервово палить сторонці. Я думаю, що цю операцію будуть вивчати у всьому світі, в військових академіях всього світу, – зауважив Романенко.
Україна отримала козирі перед переговорами у Стамбулі
Операція була реалізована напередодні нового раунду дипломатичних переговорів у Стамбулі.
На думку Рейтеровича, це чіткий політичний сигнал для міжнародної спільноти та відповідь на наратив про “брак козирів” в України.
– Це відповідь на заяви Трампа, що Україна не має чим тиснути. Насправді ми маємо козирі, і ця операція — подарунок нашим дипломатам, — зазначає він.
На фоні цієї атаки, російська делегація вже вирушила до Стамбула.
Проте, як зауважує Рейтерович, вони тепер перебувають у вкрай складному становищі.
– Їхні ультиматуми виглядають смішно. Вони приїдуть, а їх там чекатимуть не з поступками, а з усмішкою — адже це символічна перемога України. Звісно, це наша відповідь їхнім так званим ультиматумам, тому що я, чесно кажучи, не сильно представляю, який ультиматум завтра може висунути Росія, – додає експерт.
Політолог наголосив, що РФ традиційно висувала вимоги, не маючи потужного предметного підкріплення. Тепер, коли її стратегічні можливості підірвано, тон розмови зміниться.
Куди РФ може перегнати літаки
Як зауважив авіаційний експерт Валерій Романенко, удар було завдано дронами малого калібру. І хоча аеродромна інфраструктура не знищена повністю, росіяни втратили головне — безпечну ілюзію.
– У Росії просто немає багато аеродромів, які можуть приймати такі літаки. Це десятки тисяч квадратних метрів бетону, складна логістика. Перемістити їх не просто, – підкреслює він.
Теоретично уцілілі борти можуть бути перекинуті в Оленью, Моздок чи Сєришево (авіабаза Українка), але й там від атак вони не застраховані. Безпечної бази більше не існує.
Чи буде ядерна відповідь РФ на операцію Павутина
За словами політолога, атака на стратегічну авіацію, за логікою ядерної доктрини РФ, мала б спричинити симетричну відповідь — зокрема, застосування тактичної ядерної зброї.
Але Росія її не здійснила — і це удар по самому образу її “непереможності”.
– Згідно з доктриною, це мала би бути червона лінія. Але вони не відповіли, і тепер виглядають вкрай слабкими, — пояснює Рейтерович.
Як зміниться тактика РФ після Павутини
З огляду на втрати, Росія ймовірно зробить ставку на ракети наземного (Іскандери) і морського (Калібри) базування, а також дрони-камікадзе типу Shahed.
Але ефективність таких замін — сумнівна: дальність, точність і потужність Х-101 у стратегічних бомбардувальників перевершує все назване.
Романенко переконаний: операція Павутина — це унікальний випадок у сучасній військовій історії.
– Це не просто удар по аеродромах. Це — руйнування міфу про невразимість. Росіяни вірили, що війна для них — це телевізор. А тепер війна прийшла в Енгельс, у Бєлаю, у Владивосток, — каже експерт.
Операція стала не лише тактичним успіхом, а й символом нової фази війни.
Україна продемонструвала, що навіть без стратегічної авіації та ядерної зброї, здатна завдавати болючих і точкових ударів, які змінюють розклади на геополітичній шахівниці.