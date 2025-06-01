Павутина, що змінила гру: як удар по стратегічній авіації РФ впливає на війну та ядерний баланс

Спецоперація СБУ під кодовою назвою Павутина спричинила потужний резонанс як у військовому, так і у дипломатичному вимірах.

Попередньо відомо про ураження понад 40 літаків, серед яких — стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 та літаки-розвідники А-50У на пʼяти військових аеродромах РФ: Бєлая, Дягілєво, Оленья, Іваново, та Воскресенськ Московської області.

Це 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.

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Після масштабної атаки дронів на російські аеродроми, експерти в один голос називають її безпрецедентною.

В інтерв’ю політолог Ігор Рейтерович та авіаційний експерт Валерій Романенко пояснили, чому це не просто військовий успіх, а стратегічна перевага, яка вплине на дипломатичні процеси.

Спецоперація Павутина

За даними СБУ, орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації Павутина – 7 млрд доларів США.

За словами політолога Ігоря Рейтеровича, масштабна атака безпілотників по території РФ 1 червня – це безпрецедентний удар по російській стратегічній авіації.

Він фактично змінює баланс сил у ядерній тріаді РФ та підриває здатність Росії вести стратегічну повітряну кампанію.

– Звісно, це колосальний удар по стратегічному паритету, який Росія, наприклад, мала зі Сполученими Штатами. Це складала частина ядерної тріади, і, власне теоретично, без цих літаків Росія не зможе повноцінно протистояти, наприклад, США. Плюс не забуваємо, що це літаки, які Росія не будує. Тобто це літаки, які вона не має можливості будувати. РФ здатна їх лише обслуговувати, тож втрати невідновні, — наголосив експерт.

Скільки стратегічних бомбардувальників у Росії

Валерій Романенко, авіаційний експерт та співробітник Державного музею авіації імені Антонова, розповів скільки стратегічних бомбардувальників у Росії та деталізував масштаби втрат.