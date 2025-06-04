Операция Паутина: СБУ показала уникальные кадры поражения 41 самолета РФ

В Службе безопасности Украины обнародовали уникальные видеокадры со спецоперации Паутина, в результате которой поражен 41 военный самолет стратегической авиации Российской Федерации.

Операция Паутина — уникальные видео СБУ

Как сообщили в СБУ, ход операции контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский, а реализовывал глава СБУ Василий Малюк и его команда.

В результате спецоперации Паутина поражен 41 российский самолет, рассказали в СБУ. Значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а для отдельных самолетов нужны годы для восстановления.

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В частности, на кадрах зафиксированы удары украинских FPV-дронов по четырем вражеским аэродромам, среди которых — Оленья, Иваново, Дягилево и Белая.

— Именно там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Среди пораженных воздушных судов — А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78, — говорится в сообщении.

По информации СБУ, во время проведения операции применили современную технологию управления БпЛА, которая сочетает автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.

Как отметили в СБУ, часть БпЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. Но после приближения и контакта к определенной цели автоматически срабатывала боевая часть.

В Службе безопасности Украины подсчитали, что ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Паутина, превышает $7 млрд.

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